562 جلسة للدعم الأسري في دبي

دبي (وام)

قدم مركز دبي لتطوير نمو الطفل التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي حتى نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري 92 جلسة تقييم للتطورات النمائية للأطفال واستفاد من خدماته نحو57 طفلا وبلغ عدد جلسات الدعم الأسري التي قدمها المركز خلال نفس الفترة 562 جلسة.

كما بلغ عدد الجلسات الفردية التي قدمها المركز خلال العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر 4086 جلسة، وعدد جلسات التدخل الجماعي 48 جلسة، فيما بلغ عدد الحالات التي استفادت من خدمة الاستشارة التقنية 22 حالة، بينما تم تنظيم 3 جلسات توعوية لأسر الحالات استفاد منها 46 شخصا وتنظيم 12 ورشة عمل لمقدمي الخدمات في المجتمع استفاد منها 315 شخصاً.

أعلنت ذلك مريم الحمادي مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع في استعراض لجهود المركز أمام وفد من طالبات كلية دبي الطبية زار المركز للاطلاع على منهجية عمل مركز دبي لتطوير نمو الطفل التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي وتعرف على التأهيل والدمج الاجتماعي والدور التشاركي للمعالجين والأسرة والبيئة الطبيعية للطفل في تنمية قدراته إلى أقصاها.

وقالت إن ركوب الخيل يعتبر أحد الوسائل العلاجية الحديثة والمثبتة النتائج في الكثير من حالات أصحاب الهمم وأهمها حالات الشلل الدماغي والصلب المفتوح والتوحد ومتلازمة داون والعديد من الاضطرابات الحركية والحسية سواء كانت للأطفال أو البالغين مشيرة إلى أن برنامج ركوب الخيل استفاد منه هذا العام نحو 21 طفلا وطفلة بمجموع 96 جلسة أقيمت خلال الموسم الأخير للبرنامج.

وخلال الزيارة اطلعت الطالبات على مجمل خدمات المركز بما في ذلك الكشف المبكر والخطط العلاجية الفردية والتدخل في البيئات الطبيعية وبرامج التوعية والتدريب للأسر والمتعاملين من الأطفال التي يوفرها المركز.