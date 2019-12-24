ضبط سيارتين مسروقتين وممنوعات بالشارقة

أحمد مرسي (الشارقة) كشفت سرعة استجابة القيادة العامة لشرطة الشارقة لبلاغ تلقته حول الاشتباه في سلوكيات وأعمال مريبة، عن ضبط خارجين عن القانون يمارسان تجارة غير مشروعة تتعلق ببيع المواد الكحولية، وكذلك وجود مركبتين مسجل بحقهما بلاغين بالسرقة وتحملان أرقاماً مسروقة أيضاً.

وأكد المقدم عبد الله سالم النقبي المشرف على مركز الشرطة المتنقل بمنطقة النهدة، أن مركز الشرطة تلقى إحداثية تفيد بوجود مركبتين متوقفتين منذ فترة داخل موقف خاص في البناية بالمنطقة، ويشهدان حركة مشبوهة، وعليه تم إرسال فريق معني من القيادة للتحقق من الأمر، ومن خلال كمين تم فيه ضبط إفريقيين متلبسين، يبيعان مواد محظورة.

وأشار إلى التحقيق مع المتهمين للتعرف على تفاصيل الأمر وما إذا كان ورائهما أشخاص آخرون مشاركون في جرائم السرقة للمركبتين ولوحتي الأرقام وكذلك التجارة المحظورة، ومدى شرعية إقامتهما داخل الدولة وغيرها من الأمور الأخرى، تمهيداً لإحالتهما للنيابة بالإمارة لاستكمال التحقيقات معهما.

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