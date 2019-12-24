10 مشاريع لتعزيز الأداء المؤسسي وتبادل المعرفة

دبي (الاتحاد)

عقد برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، اللقاء الختامي لتبادل المعرفة للدورة الثالثة من مبادرة «في دبي نتعلم»، بمشاركة 10 مشاريع تمثل 10 جهات حكومية مختلفة، بهدف تعزيز ثقافة التعلم المؤسسي ونقل وتبادل المعرفة في القطاع الحكومي بدبي من خلال مجموعة من مشاريع المقارنة المرجعية يتم تنفيذها من خلال فرق عمل من كل جهة حكومية مشاركة بحيث يقدم فريق البرنامج تدريباً متخصصاً لفرق العمل بالإضافة لمتابعة تنفيذ المشاريع لمدة عام كما يتم توثيق قصص نجاح المشاريع المشاركة في موقع متخصص للمقارنات المرجعية وأفضل الممارسات.

وشهد الحدث، الإطلاق الرسمي لكتاب الدورة الثانية من المبادرة، سبقه كلمة قدمها الدكتور هزاع النعيمي المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، وجلسة حوارية بحضور البروفيسور ديتن أديبانجو من جامعة جرينويش بالمملكة المتحدة، وارندت هسار خبير الإدارة الحكومية والتحول الرقمي في بنك آسيا للتنمية، الفلبين، ودكتور وون كن تشانغ، مدير مركز سنغافورة للإنتاجية، في سنغافورة، وأدار الجلسة خالد بلهول مدير مشاريع أول في برنامج دبي للتميز الحكومي.

وثمّن عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي دور المبادرة في تهيئة الكوادر المواطنة القادرة على مواكبة طموحات الإمارة وتحقيق رؤيتها للمستقبل، وبما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتوجيهات المتواصلة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والرامية إلى لترسيخ ثقافة التميّز في العمل الحكومي والارتقاء به نحو آفاق ريادية جديدة، مشدداً على أن المشروعات التي تم تطويرها أكدت نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها وتمكين موظفي حكومة دبي من إطلاق كامل إمكاناتهم الإبداعية وبما ينعكس إيجاباً على تميّز أداء العمل المؤسسي.

وقال البسطي: «أكد لقاء سمو ولي عهد دبي بمنتسبي مبادرة «في دبي نتعلم» حرص سموه على متابعة أداء العمل الحكومي عن كثب، وترسيخ مبدأ العمل بروح الفريق الواحد، وتشجيع فريق عمله الحكومي على صقل مهاراتهم ورفع كفاءاتهم ليكونوا على قدر المسؤولية التي أتيحت لهم لتيسير حياة الجميع، وتحقيق رؤية القيادة بترسيخ فكر التميز كسبيل لدفع مسيرة الريادة في العمل الحكومي في الإمارة، وتعزيز مكانة حكومة دبي كحكومة سباقة ورائدة ومبدعة».

وشهد الحدث تقديم 10 مشروعات للجهات والدوائر المشاركة، حيث قدمت بلدية دبي مشروع «التحول الرقمي للعقود» والذي ينطوي على تطوير نظام رقمي لتسهيل عملية إبرام عقود الخدمات في البلدية من خلال تبسيط العمليات وفقاً لأفضل الممارسات، وقدمت هيئة كهرباء ومياه دبي مشروع «الشاحن الأخضر 2.0» والذي يهدف إلى تطوير شاحن جديد للسيارات الكهربائية سهل الاستخدام ويدعم تجربة متميزة للمتعامل وفقاً لأفضل الممارسات، وقدمت هيئة تنمية المجتمع مشروع «تمكين السعادة» لتحديد وتنفيذ أفضل الممارسات في الولاء والتحفيز والتواصل والتمكين والابتكار والإنتاجية، فيما قدمت دائرة الأراضي والأملاك مشروع «التقييم الذكي للعقارات» والذي من شأنه توفير نظام ذكي يقدم خدمة فورية وموثوقة ودقيقة لتقييم العقارات، وشاركت القيادة العامة لشرطة دبي بمشروع «الحقائب الآمنة في المطار» بهدف البحث عن أفضل الممارسات وتنفيذها لتعزيز الكفاءة والقدرة التشغيلية لنظام فحص الحقائب في مطارات دبي.

وبدورها، قدمت دائرة التنمية الاقتصادية مشروع «تحسين خدمات رواد الأعمال» بهدف تحسين عملية التأهيل والدعم المقدمة لرواد الأعمال عند تأسيس شركات جديدة، وشاركت هيئة الطرق والمواصلات بمشروع «العائد على الابتكار» بهدف تطوير منهجية جديدة لقياس العائد على الابتكار بما يتوافق مع الاحتياجات والتوقعات الاستراتيجية للهيئة، فيما قدمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب مشروع «نظام التكامل المؤسسي» لتحديد وتنفيذ أفضل الممارسات التي تؤدي إلى نظام متكامل فعال بين إدارات الاستراتيجية، والابتكار، والمشاريع والعمليات والتميز، وقدمت هيئة الصحة بدبي مشروع «دبي مدينة صديقة للقلب» لتطوير نظام استجابة فعال لجعل دبي «المدينة الأكثر أماناً للقلب» في العالم من خلال تبني ابتكارات مختلفة للتعامل مع الأزمات القلبية، وأخيراً، قدمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مشروع «رحلة الابتكار» لتطوير منظومة متكاملة للابتكار من شأنها تسريع فعالية ونتائج جميع المكونات المؤسسية لإدارة الابتكار بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الاستعداد للمستقبل.

وفي ختام اليوم، تم تكريم رعاة الفرق، وفرق العمل، ثم الإعلان عن المشاريع التي حققت مستوى 3 نجوم، والمشاريع التي حققت مستوى 5- نجوم، والمشاريع التي حققت مستوى 7 نجوم.

كفاءة الكوادر البشرية

أكد الدكتور هزاع النعيمي المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي في كلمته أهمية المبادرة في تعزيز كفاءة الكوادر البشرية والارتقاء بمستواها المعرفي، بهدف تعزيز تكامل العمل الحكومي بين مختلف الجهات، ومواصلة العمل على خلق عقول قيادية مبدعة، قادرة على تحقيق تطلعات وطموحات الإمارة، ودفع جهودها نحو خلق مستقبل معرفي مستدام، مشيراً إلى ضرورة رفع المستوى المعرفي وتبادل الخبرات والتجارب بين الجهات الحكومية، لضمان التطوير المستمر وصولاً إلى تحقيق التميز في أداء العمل الحكومي.