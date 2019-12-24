لوحات إرشادية لفرع جامعة الشارقة بالذيد

الشارقة (الاتحاد) أكملت بلدية مدينة الذيد وضع عدد من اللوحات الإرشادية الخاصة بجامعة الشارقة فرع الذيد على مدخل المدينة وقبل الدوارات المؤدية إلى طريق الجامعة، وذلك بناء على طلب إدارة الجامعة وبهدف التسهيل على زوار المدينة وتوجيههم إلى هذا الصرح التعليمي الحيوي المهم، حيث تعد المبادرة إحدى الخدمات اللوجستية التي تقدمها البلدية لزوار وسكان المدينة وفق مواصفات عالية الجودة وبما يعكس مظهراً حضارياً يتلاءم ورؤية المدينة ومكانتها كعاصمة للمنطقة الوسطى من الإمارة الباسمة.

وأشار علي مصبح الطنيجي مدير بلدية مدينة الذيد إلى أن المبادرة جاءت استجابة لطلب إدارة جامعة الشارقة فرع الذيد لتسهيل وصول مرتادي الجامعة إلى موقعها بسهولة وأريحية، وبما يتواكب مع الطفرة العمرانية التي تشهدها المدينة ولتخدم شرائح المجتمع من أفراد ومؤسسات، مع التشديد على مراعاة وضعها بشكل مناسب وواضح، ما يسهم في إضفاء السمة الجمالية عليها، وكذا المحافظة على المنظر الجمالي الشمولي للشوارع الرئيسة في المدينة.

وتابع أن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بإنشاء جامعة الشارقة بالذيد أتاحت لأهالي المنطقة الوسطى فرصة التعليم الجامعي بأعمق وأوسع صورة لأبناء الوطن، وأن تكون تلك الفرص قريبة من محال إقاماتهم وذلك لنشر المؤسسات التعليمية والعلمية في جميع مدن ومناطق الإمارة.

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