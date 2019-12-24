الامارات | جوامع الدولة تقيم "صلاة الكسوف" الخميس .. تعرّف إلى حُكمها وكيفية أدائها

شكرا لقرائتكم خبر عن جوامع الدولة تقيم "صلاة الكسوف" الخميس .. تعرّف إلى حُكمها وكيفية أدائها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الجمهور إلى إقامة صلاة الكسوف على مستوى إمارات الدولة، يوم الخميس المقبل الساعة السابعة وأربعين دقيقة صباحاً، منوهة إلى أن صلاة الكسوف ستقام في جوامع الشيخ زايد بكل إمارة بالإضافة إلى الجوامع الرئيسة الأخرى.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الصلاة تقام في حال كسوف الشمس كسوفاً كلياً أو جزئياً مشاهداً بالعين، مشيرة إلى أنها تعد سُنّة مؤكدة في حق كل من يؤمر بالصلاة شرعاً، فيدخل في ذلك الرجل والمرأة، والمسافر، والمقيم، والكبير والصغير المميز.

وأوضحت أن وقت هذه الصلاة يبدأ من حين ظهور الكسوف وينتهي بانجلائه، منوهة إلى أن صلاة الكسوف عبارة عن ركعتين، كل ركعة قيامان وركوعان، حيث يُكبّر المصلي تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة وسورة، ثم يركع، ثم يقوم فيقرأ الفاتحة وسورة، ثم يركع ويرفع من الركوع، ثم يسجد سجدتين، على أن يجلس بينهما جلوساً كالجلوس المعتاد للصلاة، كما يفعل بالركعة الثانية كما فعل في الأولى.

وذكرت أن هذه الصلاة مستحب أن تصلى جماعة، كما يصح أداؤها بشكل فردي، ويمكن أن تؤدى بالمسجد، وتجوز في غيره، على أن تكون القراءة فيها جهراً، على رأي جمع من أهل العلم، مع الإطالة بالقراءة والركوع والسجود، بما لا يشق على المصلين، فينبغي للإمام أن يراعي أحوال المصلين معه، وأخيراً الاستماع إلى موعظة الإمام بعد الصلاة.