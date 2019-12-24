الامارات | محفظة أموال تقود شخصاً إلى المحكمة

شكرا لقرائتكم خبر عن محفظة أموال تقود شخصاً إلى المحكمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية متهم فيها شخص من الجنسية الآسيوية، بتهمة الاعتداء على آخر بمساعدة عدد من الأشخاص، وذلك بهدف سرقة محفظته وما بحوزته من أموال.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 8 ديسمبر الماضي، عندما ورد بلاغ يفيد بوجود المتهم برفقة سبعة أشخاص اعتدوا على الشاكي بمنطقة النباعة بالشارقة، وقاموا بضربه لأخذ محفظته منه، لكن تمكن المجني عليه من مقاومتهم ومنعهم من سرقته، وبعدها قام بالاتصال بالشرطة وأبلغهم بالواقعة، وتم ضبط المتهم، وإحالته للقضاء بعد التحقيق معه.

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وأكد الشاكي، بمحضر التحقيقات، أنه التقى المتهم بمنطقة النباعة بالشارقة، وكان برفقته سبعة أشخاص، وطلب منه إبراز محفظته لأخذها، مشيراً إلى أنه رفض إعطاءه المحفظة، ما جعله يعتدي عليه بالضرب بمساعدة من كانوا برفقته.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فأنكرها، وتمسك بأقواله بالتحقيقات التي أكد فيها اعتداء الشاكي عليه، وليس هو من ضرب المجني عليه.

وأجلت المحكمة القضية إلى تاريخ 31 ديسمبر المقبل، لاستدعاء الشاكي لمواجهته بأقوال المتهم وسماع أقواله.