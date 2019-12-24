توعية بمخاطر سرقة البطاقات الائتمانية في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد) أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية بالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة وبالتنسيق مع مختلف البنوك على مستوى الإمارة، حملة توعية أمنية تحت شعار «حماية البطاقات الائتمانية» والهادفة إلى تقديم التوعية اللازمة لعملاء البنوك بأهمية المحافظة على الأمن والأمان عبر التزامهم بالتوجيهات الصادرة ونشر الثقافة الأمنية في المجتمع من خلال المحافظة على سلامة ممتلكاتهم من جرائم السرقة أو الاحتيال تحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي لتوفير بيئة أمنية تحفوها الأمن والاستقرار.

وترأس الفريق العقيد الدكتور راشد محمد السلحدي مدير إدارة الشرطة المجتمعية، بمشاركة الرائد مانع الخاطري مدير فرع التوعية والحملات الإعلامية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة وقام الفريق بتوجيه التوعية والإرشاد اللازمين لجمهور المتعاملين من عملاء البنوك تحديداً من خلال زيارات ميدانية لعدد من البنوك والتي تضمنت على العديد من النصائح والإرشادات بحمايتهم من السرقة والاحتيال، والتنويه إلى عدة إجراءات احترازية لعدم تعرضهم لمثل تلك الجرائم ودعت إلى تعزيز الروابط والثقة بين الشرطة والمجتمع من أجل أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة ورفع نسبة مؤشر الشعور بالأمان وذلك في إطار التزامها بتنفيذ رؤية ورسالة وزارة الداخلية التي تحرص دائماً إلى نشر الأمن والطمأنينة، كما دعا الفريق إلى ضرورة التواصل مع غرفة العمليات على الرقم (999) في حال الاشتباه بأي أمر ولطب المساندة منهم للحفاظ على أمن المجتمع.

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