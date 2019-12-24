كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هو نظام التنبيه التلقائي للحوادث الذي ستزود به السيارات في الإمارات؟

سيتم تزويد جميع المركبات الجديدة القادمة إلى الإمارات بنظام eCall لتنبيه أقرب مراكز الطوارئ التابعة للشرطة تلقائياً في البلاد في حالة وقوع حوادث طرق اعتباراً من عام 2021، حسبما أعلن المسؤولون يوم الإثنين في أبوظبي.

وقال عبد الله سلمان، مهندس فصل الشبكات اللاسلكية من هيئة تنظيم الاتصالات، لصحيفة غلف نيوز: “سيتم تزويد الطُرز الجديدة لجميع السيارات القادمة إلى الإمارات بنظام eCall وفقًا لمعايير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (ESMA) اعتبارًا من عام 2021”.

وتهدف هذه الأنظمة إلى تقليل وقت الإبلاغ عن السيارات المشاركة في حوادث الطرق، مما يساهم في خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور، وكذلك تقليل حالات الإصابات الحادة.

وقال سلمان إنه سيتم تزويد المركبات بنظام IVS للإتصال الإلكتروني، وعند وقوع حادث، فإن نظام السيارة سيولد تنبيهاً تلقائياً إلى أقرب مركز للطوارئ في أقسام الشرطة.

وأضاف “سيتم تكوين النظام مع بعض المعالم المحددة وسيتم تطويره بالاقتران مع ميزات مختلفة من السيارات، بما في ذلك أكياس الهواء وأجهزة الاستشعار. لذلك في حالة وقوع حادث، سيتم تحذير أقرب مركز عمليات الشرطة في غضون ثوان “.

وأوضح سلمان أن نظام eCall سيوفر الموقع الدقيق للحادث والوقت وعدد الركاب وأيضاً حالة السيارة. وسيتم دمج هذه الميزات وفقاً لمعايير الشركات المصنعة للسيارات على مستوى العالم. وسيتم تركيب نظام eCall في جميع المركبات الصغيرة والثقيلة في البلاد.

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وأوضح سلمان أن السلطات مثل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وكذلك شركات صناعة السيارات تستكشف إمكانيات تركيب نظام eCall في السيارات الحالية.

كما أشار إلى أن إدارة الشرطة من خلال مراكزها تدير قاعدة بيانات متقدمة على مدار الساعة لتلقي جميع أنواع التقارير ومعالجتها وفقًا للآليات المعمول بها، وتوفير الخدمات بسرعة للجمهور.

وسيمكن النظام الجهات المعنية في دولة الإمارات من الوصول إلى مكان الحادث في أقصر وقت ممكن. ويأتي المشروع كثمرة لثلاث سنوات من الدراسة والبحث بين الجهات الحكومية والخاصة ووكالات السيارات والشركات المصنعة لتحديد المواصفات الواجب توافرها في المركبات من أجل الامتثال لهذا النظام.

ما هو نظام eCall؟

تدور المبادرة حول نظام مكالمات الطوارئ الآلي (أو eCall)، حيث يتم تجهيز السيارات بميزة لإجراء مكالمات استغاثة تلقائية إلى مركز الطوارئ في حالة وقوع حادث.

ثم تقوم السيارة تلقائيًا بإرسال جميع المعلومات اللازمة عن الحادث، مثل الموقع ونوع السيارة ونوع الوقود وعدد الركاب داخل السيارة. وطورت هيئة تنظيم الاتصالات مبادرة (eCall) بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والشرطة لتفعيل أنظمة تلقي البطاقات الإلكترونية.