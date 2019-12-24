ورشة تعريفية بنظام تصنيف الخدمات 7 نجوم في دبي

دبي (الاتحاد)

عقدت ورشة حكومة دبي، ورشة عمل تعريفية حول نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات «7 نجوم»، بحضور فهد أحمد الرئيسي نائب المدير التنفيذي للورشة، إلى جانب الفريق القيادي والموظفين المعنيين بتقديم الخدمات في الورشة.

وقال الرئيسي «يندرج تنظيمنا للورشة التعريفية حول نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات«7 نجوم»، في إطار حرصنا المستمر على ترجمة التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحسين جودة الحياة في المجتمع، من خلال الخدمات التي تقدمها، وإيماناً منها بأهمية ترسيخ مفهوم المسؤولية المهنية والعمل الدؤوب للارتقاء بقطاع خدمي حكومي ذات معايير عالمية عالية المستوى، استمراراً لنهج حكومة دبي في تعزيز القطاع الخدمي الحكومي بما يخدم تطلعات الجمهور ويزيد نسبة سعادتهم».

وأضاف «تبذل ورشة حكومة دبي منذ تأسيسها جهوداً حثيثة في سبيل إرضاء المتعاملين من خلال تقديم باقة مميزة من أفضل وأرقى خدمات الصيانة لأسطول السيارات التابع لحكومة دبي، في إطار التزامنا بتنفيذ محاور خطتنا الاستراتيجية لـ 2019-2023، والتي تم تطويرها وفقاً لتوجهات حكومة دبي نحو إرساء دعائم التميز والابتكار وثقافة التطوير في كافة مجالات العمل الحكومي، حيث سنواصل تفعيل دورنا المجتمعي، من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات المبتكرة والبرامج النوعية الموجهة لتحقيق سعادة الناس ورفاهية المجتمع».

تخلل الورشة استعراضاً لمعايير التأهل للتقييم مثل قنوات تقديم الخدمة، ومراكز سعادة المتعاملين، ومركز الاتصال، والموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية، وتقييم تجربة المتعاملين وقياس مدى رضاهم على الخدمات ذات الأولوية، والمقدمة عبر مختلف قنوات الخدمة.

وتقوم ورشة حكومة دبي عادة بتحديد خدماتها ذات الأولوية حسب درجة ارتباط الخدمة برسالتها كمؤسسة حكومية معنية بصيانة وعناية أسطول السيارات التابع للحكومة، وأهمية الخدمة من منظور المتعامل وكذلك من المنظور التشغيلي ومن حيث الالتزام بالمساواة في خدمة فئات المجتمع كافة، كالخدمات الموجهة إلى فئات معينة وهامّة، مثل أصحاب الهمم والمسنين والشباب، بما يضمن المساواة بين الجميع في الوصول إلى خدمات ذات جودة عالية.