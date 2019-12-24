الامارات | تعرّف إلى حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف إلى حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم، صحواً إلى غائماً جزئياً، منوهاً إلى تكاثر السحب المنخفضة على الجزر والسواحل غرباً.

ولفت المركز إلى أن طقس الأربعاء سيظل صحواً إلى غائماً جزئياً، مع استمرار ظهور بعض السحب المنخفضة غرباً.

وأفاد المركز بأن طقس الخميس المقبل، سيصبح رطباً صباحاً، خاصة على المناطق الداخلية، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً.

وتوقع المركز أن يظل طقس الجمعة رطباً صباحاً، مع احتمال تشكل ضباب غرباً ،يصبح صحواً إلى غائم جزئي.

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