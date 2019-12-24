محمد بن زايد وأفورقي يبحثان علاقات الصداقة والتعاون

أبوظبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، فخامة أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا الصديقة.

ورحب سموه بزيارة الرئيس الإريتري للدولة، وبحث معه خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، علاقات الصداقة وإمكانات وفرص التعاون بين الإمارات وإريتريا في مختلف المجالات والآفاق المستقبلية لتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

واستعرض الجانبان مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حولها.

وثمّن الرئيس الإريتري الدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها التنموية والإنسانية في بلاده والدول الأفريقية بوجه عام. حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من الشيوخ، وحميد سعيد النيادي نائب مدير مكتب سمو وزير شؤون الرئاسة.

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