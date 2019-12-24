حمدان بن محمد: هدفنا إعداد متخصصين في قطاعات استراتيجية

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن برنامج دبي لخبراء المستقبل يهدف إلى بناء نخبة من المتخصصين في قطاعات استراتيجية وحيوية، ونسعى إلى تمكين جيل الغد بمهارات استشراف وتصميم المستقبل لتعزيز دورهم في تطوير مشاريع ومبادرات جديدة تشكل مستقبل مدينة دبي.

وقال سموه إن دبي تواصل تطوير تجربتها العالمية الرائدة في مجال استشراف وتصميم المستقبل والاستعداد له تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تشجيع وتهيئة المواهب المواطنة للخروج بمشاريع ومبادرات ومنتجات مستقبلية تنطلق من دبي إلى العالم.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق سموه برنامج دبي لخبراء المستقبل الذي تشرف عليه أكاديمية دبي للمستقبل، ويهدف إلى تطوير قدرات الكوادر الإماراتية وتزويدهم بالمعارف والمهارات والخبرات لتفعيل دورهم في تعزيز ثقافة استشراف وتصميم المستقبل في الجهات الحكومية في إمارة دبي.

ودعا سموه «الجهات الحكومية كافة في دبي لترشيح كوادرها الموهوبة في قطاع استشراف المستقبل لاكتساب خبرات ومهارات جديدة، تعزز دورهم الريادي في الارتقاء بأداء القطاعات الحكومية وتطوير مشاريع مستقبلية ترفد جهود دبي ودولة الإمارات لاستباق المستقبل».

وأوضح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن إطلاق البرنامج يشكل خطوة جديدة لتهيئة الجيل القادم من خبراء المستقبل في قطاعات استراتيجية وحيوية مختلفة عبر تطوير منهجية الفكر الاستشرافي في القطاع الحكومي، وتزويدهم بأدوات التفكير المنطقي في قطاعات المستقبل، ومهارات تحديد وتحليل أبرز التغيرات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وتشرف أكاديمية دبي للمستقبل على تطبيق البرنامج الذي يمتد لعام ونصف العام، ويتضمن ثلاثة مستويات مدة كل منها ستة أشهر، وتتيح للمنتسبين فرصة التدرّج من درجة «محلل مستقبلي» إلى «تنفيذي مستقبلي» وبعدها إلى «استراتيجي مستقبلي». وسيتم استخدام منهجية فريدة تتضمن إشراك المنتسبين في تطوير وتنفيذ البرنامج تدريجياً من المستوى الأول إلى الثالث، لتصل نسبة مساهمتهم إلى 90% بنهاية البرنامج.

كما توفر الأكاديمية للمنتسبين إمكانية التعاون مع مختلف المبادرات ورواد الأعمال وبرامج المسرعات وحاضنات الأعمال في منطقة 2071، إضافة إلى شبكة واسعة من صناع القرار ومركز البحوث والمعرفة، توفرها مؤسسة دبي للمستقبل.

ويشارك في إعداد وتقديم البرنامج نخبة من الخبراء والعلماء ورواد الأعمال والرؤساء التنفيذيين من أنحاء العالم كافة في قطاعات تخطيط السيناريوهات والتوقعات المستقبليّة، ومنهجية استشراف المستقبل وتطبيق المستقبل على أرض الواقع، وسرد قصص المستقبل.