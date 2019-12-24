الفجيرة (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أمس، في قصر الرميلة، الدكتورة خصيبة راشد اليماحي، بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا. وهنأ سموه الدكتورة خصيبة لحصولها على درجة الدكتوراه، كما استمع سموه إلى شرح مفصل حول محتوى رسالة الدكتوراه، متمنياً لها التوفيق في عملها.

من جهتها، وجهت الدكتورة خصيبة الشكر إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على هذا الاستقبال، ودعم سموه اللافت والمستمر لطلبة الإمارة، مؤكدة أن توجيهات سموه ودعمه الكبير هما المحفز الأهم لها للعمل في خدمة دولة الإمارات. حضر اللقاء، محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاكم الفجيرة يستقبل مواطنة حصلت على الدكتوراه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.