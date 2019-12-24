ولي عهد عجمان يؤدي صلاة الجنازة على جثمان سامي المطروشي

عجمان (وام) أدى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، عقب صلاة العصر، أمس، صلاة الجنازة في مسجد الروضة في منطقة الجرف على جثمان المغفور له سامي عبيد خلفان المطروشي.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعبدالله أمين الشرفاء، المستشار بديوان حاكم عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وجموع غفيرة من أبناء إمارة عجمان والمقيمين.

وتم تشييع جثمان الفقيد الذي وافته المنية أمس الأول إلى مقبرة الجرف.

وقدم سمو ولي عهد عجمان والشيوخ والمعزون، واجب العزاء والمواساة لذوي الفقيد، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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