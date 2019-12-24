محاضرة في «الإمارات للدراسات» تتوقع نجاحاً كبيراً لإكسبو 2020

أبوظبي (وام) توقع تشو جيان بينغ، المدير العام التنفيذي لمكتب التنسيق لمعرض بكين الدولي للبستنة، جمهورية الصين الشعبية، أن يحقق «معرض إكسبو 2020 دبي»، نجاحاً باهراً، لما تتمتع به دولة الإمارات من إمكانات كبيرة في البناء والتشييد، وخبرة واسعة في استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى. جاء ذلك خلال المحاضرة التي نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بعنوان «من إكسبو 2019 بكين إلى إكسبو 2020 دبي»، في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بمقر المركز في أبوظبي. حضر المحاضرة سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وني جيان، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، ولفيف من المسؤولين والخبراء والإعلاميين والمهتمين.

وقدم المحاضر ثلاث رسائل مهمة ينبغي الانتباه إليها خلال تنظيم المعارض، وهي العمل على تحسين مرافق الخدمات وضمان جودتها، وإيجاد نظام نشاط تجاري متكامل خلال فترة المعرض، بالإضافة إلى الاهتمام الدائم بمطالب الزوار، خاصة ما يتعلق بطرق النقل والمواصلات داخل المعرض.

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