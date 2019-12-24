«المهارات المتقدمة» يبحث سبل تطوير قدرات أفراد المجتمع

دبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، أن مجلس المهارات المتقدمة يلعب دوراً محورياً في تنفيذ رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى صناعة المستقبل ومواجهة تحدياته ومتغيراته وتحقيق الريادة في كل المجالات.

جاء ذلك لدى مناقشة مجلس المهارات المتقدمة، في ثاني اجتماع له منذ تشكيله في شهر يونيو الماضي، خطط واستراتيجيات البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة وسبل تطوير أدوات قياس المهارات وأحدث المنهجيات العلمية لبناء وصقل مهارات أفراد المجتمع، وآليات التعاون المشترك بين الجهات الأعضاء في المجلس لترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة بين الأفراد، مع التأكيد على أهمية إعداد الشباب في إطار رؤية تواكب توجهات ملف التوطين وتراعي متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

وترأس معاليه الاجتماع في مقر وزارة اللا مستحيل في دبي، بحضور ممثلين عن وزارات الاقتصاد، والتربية والتعليم، والموارد البشرية والتوطين، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسة الاتحادية للشباب، ومكتب العلوم المتقدمة، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ودائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وممثلين عن البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة.

وقال معاليه: «يأتي دور المجلس في تنفيذ مستهدفات البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة من خلال استحداث آليات لقياس المهارات وابتكار وسائل لتطويرها لدى كل الفئات المجتمعية، بالإضافة إلى تطبيق تجارب واعتماد منهجيات واضحة لتفعيل دور المهارات في مسيرة الدولة. ومن أجل تحقيق ذلك سنعمل على تعزيز التعاون المشترك بين المجلس ومختلف الجهات الاتحادية والحكومية المحلية والقطاع الخاص داخل الدولة لتحديد توجهات المرحلة المقبلة».

وأضاف معاليه: «نستهدف من خلال المجلس أيضاً ريادة الفكر العالمي في مجال المهارات لتأهيل الكادر البشري من خلال إيجاد وتطبيق حلول غير تقليدية تعمل على إدماج المجتمع في منظومة تغيير إيجابي تواكب التطورات التكنولوجية والمغيرات الاقتصادية العالمية التي تلمس حياة أفراد المجتمع».

وعرضت كل جهة من الجهات الأعضاء خلال الاجتماع، المبادرات والبرامج المرتبطة باستراتيجية المهارات المتقدمة لديها والتي ستعمل على تطويرها للارتقاء بمهارات موظفيها. كما تمت مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين فرق العمل التي سيتم تشكيلها من قبل الجهات الممثلة في الاجتماع مع فريق البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة من أجل توحيد الجهود ووضع خطط لتنفيذ أهداف استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة على النحو الأمثل.

خلص الاجتماع إلى عدد من النتائج والتوصيات حول تطوير السياسات الخاصة بالمهارات المتقدمة وتطوير سبل التعاون بين أعضاء المجلس والمساهمة في خلق نموذج عالمي في تأهيل الأفراد بالمهارات.

وأقر عقد اجتماع مع وزارة التوطين والموارد البشرية لمناقشة برنامج المهارات، وكذلك مشاركة الوزارة لتقرير المهارات التخصصية التي يحتاجها مختلف الموظفين في الدوائر الاتحادية والحكومية المحلية والقطاع الخاص داخل الدولة. بالاشتراك مع البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة.