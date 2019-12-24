400 خبير تربوي يقدمون ورش «ملتقى المعلمين»

دينا جوني (دبي)

عممت إدارة التدريب والتنمية المهنية تفاصيل تنظيم ملتقى المواد الدراسية الثالث للمعلمين الذي سيعقد خلال أسبوع التدريب التخصصي من 5 إلى 9 يناير 2020.

ولفتت الإدارة إلى أن ورش الملتقى سيقدّمها أكثر من 400 خبير تربوي وأستاذ جامعي، وستنظم في خمسة مقار مختلفة على مستوى الدولة.

وشرحت أن ملتقى المواد الدراسية الثالث للمعلمين يهدف إلى التطوير والارتقاء بأداء المعلمين، مما ينعكس إيجاباً على مخرجات التعليم بالمدرسة الإماراتية، وطرح عدد من استراتيجيات التعليم الحديثة وآلية توظيفها في كل مادة دراسية والتي تعتمد بمجملها على «الممارسات المستقبلية» والمقصود بها أحدث الأفكار والأبحاث التي من شأنها دفع عجلة التطوير في المدارس.

وسيعقد الملتقى في معهد تدريب المعلمين في إمارة عجمان، ومجمع زايد التعليمي في إمارة الشارقة، ومبنى المدرسة الإماراتية في إمارة أبوظبي، ومركز التدريب في العين، ومدرسة النخبة في الظفرة المرفأ.

ودعت جميع المعلمين الاطلاع على المواعيد المحددة للحضور حسب التخصصات والمقار والالتزام بالحضور والاستفادة من الملتقى، حيث يشارك في تقديم الورش أكثر من 400 خبير تربوي وأستاذ جامعي.

كما لفتت إلى ضرورة التعاون مع الموظفين والمتطوعين الذين تمّ تكليفهم تسجيل الحضور والانصراف من خلال النظام الإلكتروني، والالتزام بقاعة التدريب المخصصة وعدم مغادرة قاعة التدريب قبل انتهاء الورشة. وكذلك الالتزام باللباس الرسمي وإحضار أجهزة اللابتوب كون بعض الورش تتطلب استخدامها.

وأكدت إدارة التدريب بضرورة عدم اصطحاب الأطفال والمرافقين إلى المقار المعتمدة لضمان جودة التدريب، لافتة إلى أن عدم الالتزام سيعرّض المعلمين إلى المساءلة القانونية.