«أسرية الاستشاري»: تعزيز الاهتمام بالمجتمع

الشارقة (الاتحاد) عقدت لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعها الأول بمقر المجلس وبحثت في مختلف أدوارها وما ستتولاه من أعمال لخدمة المجتمع.

وأعربت اللجنة عن اعتزازها بكافة الجهود الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي في تقديم أوجه الرعاية المتكاملة لكافة الأسر في إمارة الشارقة.

ترأست الاجتماع فاطمة علي المهيري رئيسة اللجنة بحضور الأعضاء جاسم جمعه المازمي مقرر اللجنة والدكتور إسماعيل كامل البريمي وسيف علي الطليع الظهوري وعفراء خادم عيد الكتبي ومحمد عبدالله عبدالرحمن الريسي ومن الأمانة العامة للمجلس هدى الحمادي أمينة السر. ودعت المهيري في بداية الاجتماع إلى استكمال الجهود المبذولة في الإمارة من قبل الجهات والمؤسسات المعنية بالأسرة وفق توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة لتعزيز الاهتمام بالأسر وتوفير العيش الكريم لها وتنمية الأعمال المنفذة ومتابعة التوجيهات السديدة في كل ما يخص رخاء الأسر والحفاظ على أفرادها.

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