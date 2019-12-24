«الوطني للأرصاد» ينظم الملتقى الدولي للاستمطار 19 يناير

أبوظبي (الاتحاد) ينظم المركز الوطني للأرصاد أعمال «الملتقى الدولي للاستمطار» خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير المقبل.

ويعد الملتقى منصة عالمية تحتضنها العاصمة أبوظبي سنوياً، ويجمع تحت مظلته نخبة من الخبراء والباحثين والعلماء وذوي العلاقة المحليين والدوليين من أجل مناقشة ومعالجة القضايا الرئيسية الأكثر إلحاحاً في مجال الاستدامة.

ويسلّط الملتقى الذي ينظم تحت إشراف برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في دورته الرابعة، الضوء على أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية الرامية إلى إيجاد حلول جديدة تضمن تحقيق الأمن المائي من خلال توظيف علوم الاستمطار.

وقال الدكتور عبد الله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: «ساهم الملتقى الدولي للاستمطار منذ انطلاقه في ترسيخ مكانة متقدمة لدولة الإمارات كداعم ومساهم رئيسي في دفع عجلة الجهود البحثية والعلمية الرامية إلى إيجاد حلول عملية لمعالجة شحّ المياه، ويعكس الإقبال الكبير الذي يشهده الملتقى سنوياً من قبل الخبراء والباحثين العالميين أهميته كوجهة رئيسية لمناقشة واستعراض أحدث الابتكارات في مجال الاستمطار والمياه، وخلال دورته الجديدة، سيُسلّط الملتقى الضوء على آخر إنجازاتنا البحثية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، وسيتم التركيز كذلك على التطبيقات المحتملة لأبحاث الحاصلين على منحة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار ضمن عدد من المشاريع الرائدة».

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