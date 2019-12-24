البواردي يستقبل السفير السنغافوري

أبوظبي (وام) استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع في مقر الوزارة بأبوظبي، صباح أمس، صامويل تان تشي تسي سفير جمهورية سنغافورة الذي قدم للسلام على معاليه، بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى الدولة، وذلك بحضور مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع. وتمنى البواردي للسفير التوفيق والنجاح في المهام المستقبلية، مثنيا على ما قدمه من جهود خلال فترة عمله في الدولة.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين الإمارات وسنغافورة وسبل تطويرها، وخاصة في المجال الدفاعي والعسكري. وناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حولها.

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