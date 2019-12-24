عجمان (الاتحاد) نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان محاضرة بعنوان «مسموح» حول التعافي من الإدمان، وذلك ضمن سلسلة مجالس التعايش السلمي التي ينظمها مكتب ثقافة احترام القانون في وزارة الداخلية، حيث أقيمت في جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية لدعم المبادرة التي أطلقها مركز إرادة لدعم المتعافين من الإدمان ودمجهم في المجتمع.

وحضر الفعالية العميد عمر محمد الشامسي مدير عام الموارد والخدمات المساندة، ونائبه العميد علي حميد المسيبي، والعقيد محمد شيبان سويدان مدير إدارة الموارد البشرية، والعقيد سيف خليفة سيف المهيري مدير إدارة مكافحة المخدرات، ومنى صقر المطروشي مديرة الجمعية، وعبد الله الأنصاري مدير إدارة الأبحاث المجتمعية والتوعية والعلاقات العامة في مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي وعدد من الضباط وصف الضباط بشرطة عجمان.

وقال العقيد سيف خليفة المهيري مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة عجمان إن تنظيم المحاضرة جاء ضمن جهود شرطة عجمان في مكافحة المخدرات والحد من ترويجها.

وقدم المحاضرة عبد الله الأنصاري مدير إدارة الأبحاث المجتمعية والتوعية والعلاقات العامة في مركز إرادة للعلاج الذي أكد أن مبادرة «مسموح» تهدف إلى التسامح مع هذه الفئة ومنحهم الأمل ودعمهم لاسترجاع حياتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعافي من الإدمان في محاضرة بشرطة عجمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.