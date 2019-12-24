شرطة الشارقة تطلق مبادرة 100 مبرمج

الشارقة (الاتحاد)

أطلق اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، مبادرة 100 مبرمج، بالتعاون مع كليات التقنية العليا بالشارقة، صباح أمس، بأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، بحضور الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، والعميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والدكتور عبدالله السويجي مدير كليات التقنية العليا، والمدراء العامين، ومدراء الإدارات وعدد من الضباط بشرطة الشارقة.

وتهدف المبادرة التي تبناها «مجلس شباب شرطة الشارقة»، إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية المقدمة للمتعاملين، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لجميع الإدارات من الناحية التقنية، والاستدامة من الموارد البشرية، من خلال تأهيل أكبر عدد من المبرمجين في مجال تصميم، وتطوير البرامج التقنية لمواكبة التطور المتسارع في علوم الحاسوب وبرمجياته، وتسليحهم بأدوات المستقبل، وبناء قدراتهم العلمية والعملية.

يأتي ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القيادة العامة لشرطة الشارقة، وكليات التقنية العليا، وتأكيداً على مساهمتها في إعداد كوادر متخصصة في مجال البرمجة الإلكترونية.

وطالب قائد عام شرطة الشارقة كلَ من تشمله المبادرة بضرورة الاستفادة منها، فيما

قال الدكتور عبداللطيف الشامسي: «نحن ندعم مبادرة 100 مبرمج انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية وفي إطار الشراكة الموقعة بيننا وبين شرطة الشارقة التي تؤكد أهمية التعاون بما يسهم في عمليات التدريب والتطوير».