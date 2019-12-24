الامارات | «طرق دبي» تمنح تصاريح حرم الطريق إلكترونياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تمنح تصاريح حرم الطريق إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نظاماً إلكترونياً لإصدار تصاريح حرم الطريق، الذي يشمل تصاريح تحويلات الشوارع الرئيسة والفرعية، واستغلال جزء من حرم الطريق، وموافقات تصاميم الأرصفة الخارجية والتصاريح الخاصة بتنقل المركبات الثقيلة، والمقدمة لقطاع الأعمال، وبعض الخدمات الأخرى المقدمة للجمهور، وذلك في إطار التكامل مع استراتيجية حكومة دبي الرامية إلى تبني الخدمات الإلكترونية، وتعزيز مبادرة «حكومة بلا ورق».

وأكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، المهندسة ميثاء بن عدي، أن النظام الجديد يعتبر نقلة نوعية في الخدمة المقدمة للجمهور وقطاع الأعمال، حيث يتيح للمتعاملين إمكانية تقديم الطلبات، وتحميل جميع الوثائق والمخططات الهندسية المطلوبة، عن طريق الموقع الإلكتروني، دون الحاجة إلى النسخ الورقية، مع إمكانية تحديد موقع العمل على الخريطة، وذلك على مدار الساعة (24/‏‏‏‏7) ودون زيارة مراكز تقديم الخدمات التابعة للهيئة.

وأضافت أن الهيئة تحرص على ربط النظام الجديد بالأنظمة الأخرى ذات العلاقة، بهدف تسهيل الإجراءات والخدمات، وتقليص المتطلبات، ما يسهم في إسعاد المتعاملين، موضحة أن النظام يضمن إصدار التصاريح بأعلى جودة، من خلال استخدام أفضل التقنيات المتاحة لإدارة المخططات، بحيث يتم إصدار التصريح بشكل إلكتروني، بعد إتمام عملية الدفع الآلية، وأن الهيئة عملت على أن يحوي النظام الجديد قاعدة بيانات جغرافية، تسهم في تحديد موقع العمل والطرق المطلوب استخدامها، ما يُسهِّل عملية مراجعة الطلب من قِبل المهندسين، ودراسة تأثير الطلبات المقدمة في التصاريح الصادرة بنطاق منطقة العمل، من خلال نظام المعلومات الجغرافية (GIS).

وأوضحت بن عدي أن النظام يتسم بالمرونة عبر إمكانية التواصل مع المتعاملين، من خلال خاصية الرد التبادلي، وتحميل الوثائق الإضافية، وفي الوقت نفسه يتيح للمستخدمين معرفة حالة الطلب، عن طريق إرسال الإشعارات لهم، من خلال رسائل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، مشيرة إلى أن الهدف من النظام رفع كفاءة العمل، وتقليص الاعتماد على الأوراق، وتسهيل الإجراءات على المتعاملين والجهات المختلفة التي تتقدم بطلبات تصاريح حرم الطريق، تجسيداً للغاية الاستراتيجية الثالثة «إسعاد الناس»، التي توليها الهيئة جُل اهتمامها.