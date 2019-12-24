الامارات | «البنية التحتية» تحيط حفرة وادي البيح بسياج عازل

شكرا لقرائتكم خبر عن «البنية التحتية» تحيط حفرة وادي البيح بسياج عازل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة تطوير البنية التحتية بالتنسيق مع دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، إحاطة الحفرة التخزينية لمياه الأمطار في منطقة وادي البيح ـ جبل جيس، بسياج عازل لمنع المتنزهين من الاقتراب من الحفرة العميقة أو السقوط فيها كونها أصبحت مكاناً لتجمع مياه الأمطار في منطقة وادي البيح خلال سقوط الأمطار الغزيرة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الأشغال، المهندس أحمد السيد بان، لـ«الإمارات اليوم»، إنه تم إغلاق الحفرة التخزينية في وادي البيح استجابة لمطالب الجمهور، ووضع خطة طارئة من قبل وزارة تطوير البنية التحتية بالتنسيق مع دائرة الخدمات العامة التي تولت تسوية الأرض حول الحفرة والمساعدة في الأعمال المدنية في المكان حفاظاً على سلامة مرتادي المكان باعتباره أصبح متنزهاً لمحبي الطبيعة.

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وأوضح أنه تم ترسية عقد مع أحد المقاولين لتركيب سياج بطول 850 متراً، وبعرض 500 متر، حول الحفرة في منطقة وادي البيح، متابعاً أنه فور الانتهاء من المشروع أصبحت الحفرة آمنة لجميع مرتادي المكان المتجهين إلى جبل جيس، حيث كانت الأسر تفضل الجلوس بالقرب من حافة الحفرة عند امتلائها بمياه الأمطار الغزيرة في منطقة وادي البيح المؤدي إلى جبل جيس، ما يشكل خطراً على سلامتهم وسلامة أطفالهم حال اقترابهم من حافة الحفرة.

وأضاف، أن الحفرة التخزينية تشكلت قبل عشرات السنوات بفعل التنقيب بها لاستخراج المواد الطبيعية، حيث تحولت بفعل حجمها الكبير إلى حفرة تخزينية لمياه الأمطار التي كانت تأتي من جبل جيس ووادي شحة. وأشار إلى أنه قبل وجود الحفرة كانت الأودية ومياه الأمطار الغزيرة تغرق منطقة البريرات السكنية في رأس الخيمة، وتؤدي إلى إتلاف الطرق وصولاً إلى بحر رأس الخيمة، حيث جرى تحويل مجرى وادي شحة ليصب في الحفرة التخزينية لإنقاذ المناطق السكنية من الغرق.