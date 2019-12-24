الامارات | محمد بن زايد يبحث مع رئيس إريتريا فرص التعاون بين البلدين

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يبحث مع رئيس إريتريا فرص التعاون بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، رئيس دولة إريتريا الصديقة أسياس أفورقي.

ورحب سموه بزيارة الرئيس الإريتري للدولة، وبحث معه، خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، علاقات الصداقة وإمكانات وفرص التعاون بين الإمارات وإريتريا، في مختلف المجالات، والآفاق المستقبلية لتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

واستعرض الجانبان مجمل التطورات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حولها.

وثمن الرئيس الإريتري الدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة، وجهودها التنموية والإنسانية في بلاده، والدول الإفريقية بوجه عام.