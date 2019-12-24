الامارات | 10 مشاريع حكومية تشارك بالدورة الثالثة من «في دبي نتعلم»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مشاريع حكومية تشارك بالدورة الثالثة من «في دبي نتعلم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، اللقاء الختامي لتبادل المعرفة للدورة الثالثة من مبادرة «في دبي نتعلم»، بمشاركة 10 مشاريع تمثل 10 جهات حكومية مختلفة.

وتهدف مبادرة «في دبي نتعلم» إلى تعزيز ثقافة التعلم المؤسسي، ونقل وتبادل المعرفة في القطاع الحكومي بدبي من خلال مجموعة من مشاريع المقارنة المرجعية يتم تنفيذها من خلال فرق عمل من كل جهة حكومية مشاركة، بحيث يقدم فريق البرنامج تدريباً متخصصاً لفرق العمل، إضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع لمدة عام، كما يتم توثيق قصص نجاح المشاريع المشاركة في موقع متخصص للمقارنات المرجعية وأفضل الممارسات.

وشهد الحدث الإطلاق الرسمي لكتاب الدورة الثانية من المبادرة، سبقه كلمة قدمها المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي الدكتور هزاع النعيمي، وجلسة حوارية بحضور البروفيسور ديتن أديبانجو من جامعة جرينويش بالمملكة المتحدة، وخبير الإدارة الحكومية والتحول الرقمي في بنك آسيا للتنمية في الفلبين ارندت هسار، ومدير مركز سنغافورة للإنتاجية دكتور وون كن تشانغ، وأدار الجلسة مدير مشاريع أول في برنامج دبي للتميز الحكومي خالد بلهول.

وثمّن الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله البسطي دور المبادرة في تهيئة الكوادر الوطنية القادرة على مواكبة طموحات الإمارة وتحقيق رؤيتها للمستقبل، وبما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتوجيهات المتواصلة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والرامية إلى ترسيخ ثقافة التميّز في العمل الحكومي والارتقاء به نحو آفاق ريادية جديدة.

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وقال البسطي: «أكد لقاء سمو ولي عهد دبي بمنتسبي مبادرة (في دبي نتعلم) حرص سموه على متابعة أداء العمل الحكومي عن كثب، وترسيخ مبدأ العمل بروح الفريق الواحد، وتشجيع فريق عمله الحكومي على صقل مهاراتهم ليكونوا على قدر المسؤولية، وتحقيق رؤية القيادة بترسيخ فكر التميز لدفع مسيرة الريادة في العمل الحكومي في الإمارة».

وأكد المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي الدكتور هزاع النعيمي، في كلمته، أهمية المبادرة في تعزيز كفاءة الكوادر البشرية لتعزيز تكامل العمل الحكومي، ومواصلة العمل على خلق عقول قيادية مبدعة، قادرة على تحقيق تطلعات وطموحات الإمارة.

وقدّمت بلدية دبي مشروع «التحول الرقمي للعقود»، وقدمت هيئة كهرباء ومياه دبي مشروع «الشاحن الأخضر 2.0»، وقدمت هيئة تنمية المجتمع مشروع «تمكين السعادة»، فيما قدمت دائرة الأراضي والأملاك مشروع «التقييم الذكي للعقارات»، وشاركت القيادة العامة لشرطة دبي بمشروع «الحقائب الآمنة في المطار»، وقدمت دائرة التنمية الاقتصادية مشروع «تحسين خدمات رواد الأعمال»، وشاركت هيئة الطرق والمواصلات بمشروع «العائد على الابتكار»، فيما قدمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب مشروع «نظام التكامل المؤسسي»، وقدمت هيئة الصحة بدبي مشروع «دبي مدينة صديقة للقلب»، وأخيراً قدمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مشروع «رحلة الابتكار» لتطوير منظومة متكاملة للابتكار من شأنها تسريع فاعلية ونتائج جميع المكونات المؤسسية لإدارة الابتكار، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الاستعداد للمستقبل.

24 مشروعاً

أسهمت مبادرة «في دبي نتعلم» في دورتيها السابقتين في تطوير 24 مشروعاً لتعزيز الأداء المؤسسي، أسهمت في تحقيق وفورات مالية تصل إلى 100 مليون درهم، حيث تم تنفيذ ست دورات تدريبية حضرها 130 متدرباً حصلوا على شهادة في مجال التعلم المؤسسي والمقارنة المرجعية، أسهموا في إطلاق العديد من مشاريع التطوير والتحسين في جهات عملهم باستخدام منهجية التعلم من أفضل الممارسات العالمية.