الامارات | اتهام طالب بالشروع في قتل زميله

شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام طالب بالشروع في قتل زميله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة طالب عربي، بتهمة الشروع في قتل شاب، يبلغ من العمر 17 عاماً، طعناً بالسكين، نتيجة خلاف سابق بينهما بالقرب من ملاعب كرة في دبي، واعترف المتهم بطعن المجني عليه في بطنه بسكين، لتسوية خلاف قديم بينهما.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، إنه كان يلعب كرة القدم مع رفاقه حين حضر إليه زميل مشترك بينه وبين المتهم، وطلب منه مرافقته خارج الملعب لحل الخلاف بينهما، فخرج معه، واحتد النقاش بينهما، فلكمه المتهم في رأسه، ثم انهال عليه رفاقه بالضرب، ووجه إليه المتهم طعنتين بسكين في بطنه.

وأفاد صديق للمجني عليه في التحقيقات بأنه كان برفقة صديقه حين طلب منه الزميل المشترك مرافقته إلى خارج الملعب، وفوجئ بالمتهم ومعه ثمانية أشخاص، ينهالون بالضرب على المجني عليه، ثم شاهده ينزف بشدة من بطنه.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة إنه طعن المجني عليه في بطنه بسكين، لافتاً إلى أن رفاقه كانوا على علم برغبته في حل الخلاف، وحمله سكيناً، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته.