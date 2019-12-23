الامارات | نظام آلي يمكّن المركبات في الدولة من الإبلاغ ذاتياً عن الحوادث

شكرا لقرائتكم خبر عن نظام آلي يمكّن المركبات في الدولة من الإبلاغ ذاتياً عن الحوادث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات، حصول مركز طوارئ شرطة أبوظبي، على الاعتماد الدولي من شركة متخصصة في حلول السلامة والأمان، لنظام الاتصال التلقائي الآلي ECall، ضمن مبادرة «فزعة» التي طورتها الهيئة أخيراً، والتي يتم من خلالها تزويد المركبات بخاصية التواصل الآلي مع مركز الطوارئ في حال وقوع حادث مروري.

وأفادت الهيئة، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس في مقرها بأبوظبي، بالتعاون مع شرطة أبوظبي، أنه

سيتم تطبيق النظام على جميع السيارات الجديدة في الدولة بحلول 2021.

ومن خلال المبادرة "سترسل أي مركبة تتعرض لحادث مروري كافة المعلومات الضرورية حول الحادث ذاتياً، مثل الموقع ونوع السيارة ونوع الوقود، بالإضافة إلى عدد الأشخاص الموجودين داخل السيارة وقت الحادث".

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات طوّرت مبادرة «فزعة» بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس والجهات الشرطية بالدولة، لتفعيل الأنظمة الخاصة باستقبال مكالمات، بهدف تقليل زمن الإبلاغ عن المركبات التي تعرضت إلى حوادث على الطرق.

