بحث التعاون بين صندوق الوطن و«الإمارات لرعاية الموهوبين»

دبي (الاتحاد)

دعا معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، إلى ضرورة وضع رؤية واستراتيجية واضحة وموحدة للموهوبين على مستوى الدولة، وخريطة طريق لاكتشاف الموهوبين من أبناء الوطن، كما طالب معاليه بتوفير البيئة الإبداعية التي تسهم في تطوير المواهب وتحويلها إلى طاقات إبداعية تفيد المجتمع، وتتماشى مع السياسة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات ورؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وخلق بيئة جاذبة لدعم الموهوبين للخمسين عاماً المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمكتب معاليه، بحضور محمد القاضي مدير عام صندوق الوطن، وميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والعميد أحمد المقعودي مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والعميد وليد المناعي مدير عام إدارة التطوير والابتكار بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين: الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، ومنيرة صفر، والدكتور سيف الجابري، والدكتورة ديالا إبراهيم، والمقدم زيد الصابوني.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون بين صندوق الوطن، وجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، في مجال دعم المشاريع والبرامج التي تقوم بها الجمعية، والتنسيق مع صندوق الوطن لتقديم الرعاية والدعم لبرنامج المبرمج المواطن الذي أطلقته الجمعية قبل أربع سنوات، بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، ومايكروسوفت العالمية، ووضع البرنامج تحت إشراف صندوق الوطن. من جانبه، أبدى محمد القاضي مدير عام صندوق الوطن، استعداد الصندوق لدعم برامج الجمعية، واحتضان برنامج المبرمج المواطن، ودمجه ببرنامج المبرمج الإماراتي الذي يرعاه ويشرف عليه صندوق الوطن.