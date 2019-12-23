مبادرة لتحفيز الشباب على الأبحاث والابتكار في الأمن الغذائي

دبي (الاتحاد) أطلقت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الأمن الغذائي مبادرة «نعم إكبا- نعم لمساهمة الشباب» والتي ينظمها المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، بهدف إلهام الشباب للتواصل على الصعيد المحلي والدولي لدعم التحديات المحلية والعالمية في الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والاستدامة في البيئات الهامشية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتتبنى المبادرة إطاراً استراتيجياً يتمركز على أربعة محاور رئيسية وهي الإلهام والتواصل والتنوع البيولوجي وريادة الأعمال لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والبيئات الهامشية وذلك من خلال تعاون الشباب مع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك المزارعون ورجال الأعمال وصناع السياسات.

وأكدت معالي المهيري، أهمية توعية الشباب وتواصلهم حول القضايا المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي مع المحافظة على التنوع البيولوجي لدعم النظام البيئي الزراعي وتنمية ريادة الأعمال الزراعية.

وأشارت معاليها إلى أن إحدى ممكنات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في دولة الإمارات هي إشراك المجتمع ومنهم الشباب لتغيير المفاهيم والسلوكيات المرتبطة بإنتاج واستهلاك الغذاء، حيث يهدف هذا البرنامج لبناء قدرات الشباب بهذا المجال.

وتعليقًا على المبادرة، قالت الدكتورة طريفة الزعابي- نائب المدير العام للمركز ومدير المشروع: «نتمنى إشراك مزيد من شباب العالم للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة لإيجاد أفضل الحلول بعام 2030، حيث ستكون المبادرة بمثابة منصة لأفضل الممارسات والحلول المبتكرة والتقنيات والتي سيتم تطبيقها عملياً في دول مختلفة ابتداء من دولة الإمارات، وشباب اليوم هم صناع الغد والعلماء ورواد الأعمال المستقبليون، ومع بداية عام 2020 سيتم التنسيق مع الجامعات والمؤسسات الشبابية لإطلاق أندية طلابية ضمن المبادرة».

تم إطلاق نعم- إكبا خلال المنتدى العالمي للابتكارات في البيئات الهامشية في دبي الذي استقطب 300 مشارك من قرابة 70 بلداً.

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