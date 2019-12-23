«شباب دبي».. مشاريع تتعزز وخطط تستشرف المستقبل

دبي (الاتحاد)

أطلق مجلس دبي للشباب منصة «لقاء شباب دبي»، والتي تستهدف إلى استحداث أكبر شراكة شبابية على مستوى إمارة دبي، الأمر الذي من شأنه ترك أثر إيجابي، يسهم في تعزيز المشاريع والخطط الشبابية الحالية والمستقبلية، ونظّم المجلس مؤخراً اللقاء الأول للمجالس الشبابية القطاعية والوزارية والمؤسسية القائمة حالياً في الإمارة، والذي استهدف ما يقارب 20 مجلساً تتمثل فيه فئة الشباب من كافة القطاعات الاستراتيجية.

وتضمن اللقاء الأول ورشة عصف ذهني تركزت على ثلاثة محاور رئيسية، أولها آليات تفعيل عمل المجالس الشبابية المؤسسية وتعزيز مساهماتها ضمن قطاعاتها بما يضمن تحقيق أولويات شباب إمارة دبي، والثاني النظر في تحدي مشاركة شباب إمارة دبي في الفعاليات الشبابية والحلول المقترحة لرفع مشاركة الشباب، والثالث تحديد أولويات شباب دبي 2020.

وأكدت مريم العبيد، رئيس مجلس دبي للشباب، أهمية هذا اللقاء الاستراتيجي، مشددة على ضرورة استمراريته للإبقاء على هذه الشراكة بين مختلف المجالس الشبابية التي تمثل أكبر شريحة من مجتمع الإمارة، لتحقيق الأهداف المرجوة من مجلس الشباب وتعزيز دوره في المجتمع، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والرامية إلى تعزيز العمل الشبابي والمساهمة في تمكينهم وتفعيل دورهم في مسيرة الدولة التنموية.

وقالت العبيد: «أتاح تجمع مختلف المجالس الشبابية في الإمارة الفرصة للوصول لفئة الشباب الإماراتيين الموظفين في مختلف الجهات، حيث يعدّ هذا اللقاء بمثابة بوابة لبناء وتفعيل أطر التنسيق والتعاون بما يخدم شؤون الشباب في إمارة دبي، ويحقق التكامل بين القطاعات ويدعم المشاريع القائمة والمستقبلية».

وخلال اللقاء تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات عملت بدورها على مناقشة المحاور المطروحة، وتحليل مختلف جوانبها، واقتراح أنسب الحلول والمبادرات التي يمكن تطبيقها بشكل تفاعلي بالتنسيق مع مجلس دبي للشباب.

ومن الحلول التي تم اقتراحها خلال اللقاء استحداث منصة عامة تستهدف شباب إمارة دبي وضمهم في قاعدة واحدة تتيح لهم فرصة التعبير عن أفكارهم، وتقدم لهم الخدمات الشبابية التخصصية، وتفتح لهم الفرص بما يضمن تفعيل دورهم الاجتماعي والاقتصادي.

كما اقترح الشباب خلال اللقاء أيضاً إيجاد آلية لرفع التقارير ليتم من خلالها قياس أداء المجالس الشبابية بما يضمن تحقيق المخرجات وتفعيل الأدوار، وكذلك تم الاتفاق على إنشاء أسلوب تشاركي بين المجالس يتيح التعاون بين الجهات والقطاعات التي تتلاقى في مشاريعها ونطاق عملها.

على هامش اللقاء، قدم مجلس دبي للشباب شرحاً تفصيلياً عن منجزات المجلس منذ إطلاق الدورة الحالية والفعاليات والمشاريع المرتبطة بمحاور خطة المجلس للعام الجاري، وفي هذا الصدد، تمت مناقشة أهمية تفعيل أدوار المجالس المؤسسية في تعزيز دور مجلس دبي للشباب وتنفيذ مبادراته.