«صحية استشاري الشارقة» تبحث خطة أعمالها

الشارقة (الاتحاد) أكدت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أهمية دورها وما تضطلع به من مهام واختصاصات في مجالات صحة الإنسان، علاوة على دورها بالرعاية الاجتماعية وجهودها في مجال العمل.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستكثف أعمالها، خلال الفصل التشريعي العاشر بأدواره الأربعة لتتكامل مع رؤية المجلس الاستشاري، وجهود أعضائه وعضواته في خدمة المجتمع، وتلمس الموضوعات المهمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة في مقر المجلس بمدينة الشارقة، والذي ترأسه الدكتور عبدالله موسى البلوشي رئيس اللجنة، وحضره الدكتور سعيد أحمد الطنيجي، وسيف بن رويجده الكتبي ودغيش راشد الكتبي وعبيد محمد العضب وعسيرة بطي القايدي وموزة مطر دلموك، بجانب حضور آمنة باصليب أمينة سر اللجنة.

وأكد الدكتور عبدالله موسى البلوشي الحرص على القيام بدور محوري في خدمة شرائح المجتمع، لافتاً إلى أن اللجنة ستضع خطة عمل للقيام بدورها خلال الفصل التشريعي الحالي.

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