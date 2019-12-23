وفد إسباني يطلع على تاريخ الإمارات

أبوظبي (وام)

اطلع وفد من الطلبة وكبار الأساتذة من ثلاث جامعات إسبانية عريقة خلال زيارة للأرشيف الوطني على جوانب مهمة من تاريخ وتراث دولة الإمارات، وتجربتها الوحدوية الرائدة.

وجاءت هذه الزيارة، التي نظمتها مؤسسة الثقافة الإسلامية والتسامح الديني بمدريد، لكي تعزز التواصل بين الثقافات المختلفة التي تعكس التوجه نحو إيصال الفكر المتسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى كافة شعوب العالم، وإطلاعهم على ما تبذله الإمارات في سبيل نشر قيم التسامح وبناء جسور الحوار والتفاهم مع باقي دول العالم.

واطلع أعضاء الوفد على الأسس والمبادئ وقيم التعايش والتسامح التي بنيت عليها دولة الإمارات بجهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، والتي تكشف مدى اهتمام دولة الإمارات بنشر ثقافة التسامح بين مختلف شعوب العالم.

وتابع أعضاء الوفد، الذي تألف من 21 عضواً، محاضرة قدمتها الدكتورة عائشة بالخير مستشارة البحوث في الأرشيف الوطني سلطت فيها الضوء على الانسجام والتسامح، والمحبة والإيثار في الإمارات.

وأشارت فيها إلى أن هذه الصفات قد غدت جزءاً من المبادئ التي يعتمد عليها الشباب في تحقيق التقارب الإنساني ومدّ جسور التسامح، ودعم الجهود من أجل المحبة والتسامح، وبناء مجتمع إنساني يتحقق فيه السلام للإنسان.

وجال الوفد الإسباني في قاعة الشيخ زايد بن سلطان، وفي مكتبة الإمارات، وقاعة خدمة المستفيدين، وتابع الوفد فيلماً وثائقياً ثلاثي الأبعاد عن ماضي الإمارات وحاضرها.