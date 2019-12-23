تدشين المرحلة التجريبية لمستشفى أطباء الإمارات التطوعي برأس الخيمة

أبوظبي (الاتحاد)

دشن برنامج الشيخة فاطمة للتطوع، المرحلة التجريبية لمستشفى أطباء الإمارات الميداني والمتنقل التطوعي في إمارة رأس الخيمة بتدريب كوادر مواطنة لتكون نواة لتولى إدارة العمليات التطوعية التشغيلية، ضمن مبادرة تعد الأولى من نوعها في الدولة لترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الإنساني بين شباب الأطباء العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة.وتهدف المبادرة التي تأتي تحت شعار «على خطى زايد» إلى رد الجميل للوطن، تزامناً مع توجيهات القيادة الحكيمة بأن يكون 2020 عام الاستعداد للخمسين.

وقالت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لم تدخر جهداً في تشجيع وتحفيز شباب الإمارات للمشاركة الفاعلة في الأعمال التطوعية والإنسانية من خلال تبنيها برامج لاستقطاب الشباب، وتأهيلهم كقادة لخدمة المجتمعات محلياً وعالمياً.

وأضافت أن برنامج الشيخة فاطمة للتطوع نجح في استقطاب أفضل الكفاءات الطبية الوطنية من أطباء الإمارات، وبالأخص الشباب وحرص على بناء قدراتهم من خلال برامج تدريبية تخصصية معتمدة من قبل أفضل مراكز التدريب البريطانية والأميركية وتمكينهم في خدمة المجتمعات المحلية والعالمية تحت شعار «كلنا أمنا فاطمة»‏‏‏.

وأكدت أن المرحلة التجريبية لتشغيل المستشفى التطوعي في رأس الخيمة بدأت بتدريب الكوادر التطوعية الإدارية والطبية والفنية في إدارة وتشغيل المستشفيات الميدانية والعيادات المتنقلة لبناء قدراتهم لتتولى تشغيل المستشفى الميداني والعيادات المتنقلة والتي ستقدم خدماتها التطوعية في إمارة رأس الخيمة في المرحلة التشغيلية الرسمية للوصول إلى الآلاف من النساء والأطفال وكبار السن.

وقالت، إن سمو «أم الإمارات» تحرص على تبني الأفكار المبتكرة وتستقطب المبادرات المميزة للشباب من أطباء الإمارات، وتوفر منصة لاستقطاب العقول وتحفيزها على توليد الأفكار المبتكرة، واستكشاف المواهب الواعدة، لتبنيها ودعمها في تصميم حلول مبتكرة للتحديات الصحية للوصول إلى مجتمع صحي.

وأوضحت أن المستشفى الميداني التطوعي أحد مبادرات برنامج الشيخة فاطمة للتطوع، ويشتمل على مجسم عملاق للقلب، ووحدة للقلب الافتراضي، ووحدة للتشخيص، ووحدة كشف ذكية للقلب ميدانية ومتنقلة، صممت بالتعاون مع أبرز المؤسسات العالمية، وتم تطويرها محلياً كأول مستشفى ميداني تطوعي يعمل بإشراف نخبة من الأطباء والاستشاريين المتطوعين ومجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية التشخيصية والعلاجية والمستلزمات الطبية وغيرها من الخدمات المساندة، مثل المختبرات لإجراء الفحوص والتحاليل اللازمة، إلى جانب وحدة متكاملة لفحوص وتخطيط القلب الكهربائي وفحص القلب بالسونار للوصول إلى التشخيص المبكر والعلاج الأمثل.

وقالت العنود العجمي المديرة التنفيذية لمبادرة زايد العطاء مديرة برنامج القيادات الإماراتية التطوعية الشابة، إن مبادرات برنامج الشيخة فاطمة للتطوع في محطتها الحالية في إمارة رأس الخيمة ستعمل على تعزيز الوعي العام. وستساهم في إحداث تغيير إيجابي في نمط الحياة الصحية لسكان إمارة رأس الخيمة.