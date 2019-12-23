كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن رجل يرتكب مخالفات بـ 100 ألف درهم في دبي

تمت محاكمة رجلين في محكمة دبي الابتدائية بعد اتهامهما بتزوير وثائق لتسجيل ثلاث سيارات تحت ملكية شركتهما قبل تراكم غرامات مرورية عليها بقيمة 100000 درهم.

وفقًا للسجلات الرسمية، أصدرت سيدة أعمال باكستانية تبلغ من العمر 28 عامًا أسست شركة للصيانة وأصدرت تأشيرة زيارة لباكستاني يبلغ من العمر 31 عامًا بناءً على طلب مقدم من الكفيل الإماراتي.

وبعد ثلاث سنوات، تلقت إخطارًا من هيئة الطرق والمواصلات في دبي حول غرامات مرورية بقيمة 100000 درهم عن ثلاث مركبات مسجلة باسم شركتها.

وتقول السيدة: “لا أعرف كيف تم تسجيل السيارات تحت اسم شركتي. استخدم المدعى عليه السيارات لنقل الركاب بشكل غير قانوني ثلاث مرات وتم تغريمه بـ60.000 درهم. وكان هناك العديد من غرامات سالك وغرامات المرور بقيمة 40 ألف درهم”.

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وشهد شاهد باكستاني أنه أراد بيع سيارته واتصل به المدعى عليه ووافق على شراء السيارة، وذكر أنهما توجها إلى مكتب تسجيل السيارات في القصيص ونقلا ملكية السيارة قبل أن تستدعيه شرطة دبي لتستجوبته بشأن السيارة.

وقال الشاهد في السجلات: “جاء المتهم مع وثائق لنقل ملكية السيارة ودفع لي المال”.

وألقت شرطة دبي القبض على المتهم الذي ادعى أنها قصة ملفقة من قبل سيدة الأعمال. كما تم اعتقال المتهم الثاني، وهو رجل أفغاني يبلغ من العمر 43 عامًا ساعد المتهم الأول، ووجهت المحكمة للمتهمين تهمة التزوير والاحتيال، بحسب غلف نيوز.