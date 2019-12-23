كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| جاغوار لاند روفر تصل إلى الإمارات

أطلقت شركة جاغوار بالتعاون مع شركة Bowler سيارة لاند روفر جديدة مصنعة خصيصاً للأراضي الوعرة في الإمارات والشرق الأوسط.

Bowler هي شركة تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، وتقوم بتصنيع سيارات مناسبة للتعامل مع أصعب الكثبان الرملية والطرقات الوعرة في العالم منذ عام 1985. وقد كانت رائدة في إنتاج نماذج منافسة على الطرق الوعرة وحققت نجاحًا في العديد من المسابقات الدولية.

وقامت الشركة بتجهيز العديد من منتجاتها للاستخدام في الشرق الأوسط، مما أوجد طريقة للتخصيص أطلق عليها Gulf Spec.

ومنذ نشأتها، كان لدى Bowler ارتباط وثيق مع Land Rover، والتي تم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالشراكة مع العلامة التجارية في عام 2012.

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وأدى ذلك إلى إنشاء سلسلة Defender Challenge الشهيرة من Bowler في 2014-2016.

واحدة من أكثر إبداعات Bowler شهرة هي Wildcat، وهي مركبة تم إنشاؤها من مكونات Land Rover شاركت في رالي Dakar و Rallye des Pharaohs.

ولإثبات كفاءة هذه السيارة على الرمال، جرى اختبارها في مواجهة الكثبان الرملية في صحراء ليوا، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.