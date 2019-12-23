الامارات | السعودي الألماني يحوز اعتمادي (JCI) و(CAP) الدوليين

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الألماني يحوز اعتمادي (JCI) و(CAP) الدوليين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حاز المستشفى السعودي الالماني دبي اعتمادين دوليين يبرزان مكانته العالمية خلال أسبوع واحد، اولهما اعتماد الجودة من اللجنة المشتركة الدولية بالولايات المتحدة الاميركية ( جي سي آي ) للعام الحالي 2019 ويمثل هذا الاعتماد اعترافا دوليا بتبنيه اعلى معايير الجودة الطبية.

وأكدت لجنة الاعتماد الدولية التي زارت المستشفى ان المستشفى يتمتع بامكانيات علمية وعملية رفيعة ومبادرات متقدمة لخدمة المرضي والسعي الى نيل رضاهم بتقديم افضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية، يذكر ان المستشفى حصل على هذا الاعتماد للمرة الثالثة بعد عامي 2014 - 2017.

وثانيهما اعتماد (CAP) من كلية علم الأمراض الأميركية والتي تمنح للمرافق الصحية التي تلبي أعلى معايير التميز والجودة في الممارسات والاجراءات المخبرية ويعتبر (CAP) اعتماد دولي معترف به عالميا للمختبرات التي تلبي المعايير الصارمة لفحص جودة كفاءة العاملين والسجلات المخبرية السريرية واجراءات مراقبة الجودة فضلا عن معدات المختبرات والمرافق وبرنامج السلامة اضافة الى الادارة الشاملة للمختبرات.

Advertisements

واعربت الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني في الامارات الدكتورة ريم عثمان عن سعادتها بهذا التكريم والدعم الدولي الذي سيساهم بلا شك في دفع العاملين والاطباء الى بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب في سبيل راحة المرضى وعلاجهم بما يمكنهم من تحسين الاداء وتطوير القدرات، والاخلاص في طرح المبادرات الخلاقة التي تحقق اهدافها في رعاية المرضى والاهتمام بذويهم.

وأكدت عثمان ان المستشفى السعودي الالماني يلتزم عدة محاور اساسية تحكم العمل الطبي اهمها اكتساب رضا المريض وراحته والمراجع وجميع افراد اسرته والسرعة في التلبية والاستجابة الفاعلة لحاجة المريض والاستمرارية في ذلك بكفاءة وفاعلية.

وتوجهت المديرة التنفيذية بالشكر والامتنان لجميع العاملين في المستشفى من اطباء واداريين وموظفين الذين ساهموا في الوصول الى هذه النتيجة المشرفة وحققوا هذا الانجاز المتميز الذي يضع المستشفى في مصاف المستشفيات الرائدة في الشرق الاوسط.