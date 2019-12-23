كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن خدمة جديدة لتوصيل الزهور عبر تطبيق هاتفي في دبي

أعلنت InstaShop، أكبر سوق لتسليم البقالة حسب الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن إطلاق خدمة توصيل الزهور الجديدة.

ومن خلال الشراكة مع أكثر محلات الزهور شهرة في دبي مثل Flowers.ae و Royal Flowers و Blush Petals، تجعل InstaShop توصيل الزهور سريعًا ممكنًا، مما يتيح لمستخدميها فرصة إرسال الزهور إلى أي مكان في الإمارة خلال ثلاث ساعات فقط.

وتهدف الخدمة الجديدة إلى إحداث ثورة في تسليم الأزهار، وفقًا لاستراتيجية الشركة المتمثلة في الاستفادة من الطلب الكبير. وفي هذا السياق، أطلقت InstaShop في عام 2019 عددًا من الخدمات الجديدة خارج محلات البقالة، بما في ذلك تقديم منتجات الصيدليات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، ومنتجات العناية بالحيوانات الأليفة والجزارة، والمنتجات الطازجة.

وتشتمل الخدمة على مجموعة كبيرة من تركيبات الأزهار الممتازة، وباقات زاهية الألوان، ومجموعة متنوعة من أنواع الزهور التي تتراوح بين الورود، والزنابق، وغير ذلك الكثير، في حين يقدم بعض شركاء الأزهار منتجات كومبو للمناسبات الخاصة التي تشمل الشوكولاتة والكعك.

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وتجدر الإشارة إلى أن الخدمة توفر أيضًا خيار إرسال رسالة مخصصة على بطاقة مع الزهور، من أجل لمسة خاصة إضافية مطلوبة في هذه المناسبات.

وبالنظر إلى الخطوات التالية، تسعى InstaShop لانتهاز الفرص الجديدة والتوسع لتشمل خدمات توصيل أخرى واعدة مثل توصيل القهوة والمياه، وفي الوقت نفسه، ستتم التوسعات الإقليمية خلال العام المقبل، بحسب موقع أريبيان بيزنس.

لمزيد من المعلومات وتوصيل الطلبات: www.instashop.ae