كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| لعبة إماراتية جديدة على غرار “لعبة العروش”

بدأ بيع لعبة إماراتية جديدة تعيد إنشاء بعض المعارك العظيمة في العالم القديم، حيث تم بالفعل بيع 100 وحدة حتى الآن.

ويجب على اللاعبين تجنيد جيش والحصول على أرض خصبة لدعم شعبهم. ويمكن للاعبين رشوة المقاتلين الأجانب للانضمام إليهم مع توسيع أراضيهم.

ويأمل محمد القاضي الاستفادة من سوق الألعاب العالمية للترويج لهذه اللعبة الجديدة، وقال “تبلغ قيمة هذه الصناعة 10 مليارات دولار سنويًا وتنمو 10 في المائة سنويًا، ولم تساهم دولة الإمارات في هذه الصناعة حتى الآن حتى الآن”.

وتقدم اللعبة مجموعة من الشخصيات والإمبراطوريات، لإلقاء الضوء على فترة من التاريخ لا تدرس في كثير من الأحيان في المدارس.

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وكما هو الحال مع العديد من ألعاب الطاولة الناجحة مثل Settlers of Catan، التي باعت أكثر من 20 مليون وحدة، فإن الهدف هو التوسع أثناء التعلم عن الاقتصاديات الأساسية وبناء الأمة.

ومع لعبة الفتح النهائي، يأمل السيد القاضي في تثقيف الشباب بفترات من التاريخ نادراً ما يتم تدريسها، إلى جانب التفكير النقدي واتخاذ القرارات السريعة.

ويقدم موقع اللعبة معلومات تاريخية عن يوليوس قيصر في روما، ورمسيس الثاني في مصر، وليوندا في سبارتا، وغيرهم من الملوك والممالك التاريخية.

اللعبة متاحة للشراء من الموقع الإلكتروني – conquerorfc.com بسعر 269 درهم، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.