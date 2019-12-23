الامارات | الدفاع المدني بعجمان يخمد حريقاً شب في منزل

شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني بعجمان يخمد حريقاً شب في منزل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق الدفاع المدني مساء أمس، من إخماد حريق شب في أحد المنازل بإمارة عجمان، حيث تلقت منصة الدفاع المدني بلاغاً يفيد باندلاع حريق في منزل بمنطقة مشيرف، وعليه انطلقت فرق الدفاع المدني والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، وعند الوصول تبين احتراق الملحق بالكامل وتمت السيطرة على الحريق وإخماده والحيلولة دون انتشاره إلى بقية المنزل.

وناشد مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان بالإنابة العميد محمد علي جميرا، جميع الأسر لأخذ الحيطة والحذر والتأكد الدائم من صلاحية التمديدات الكهربائية وصيانتها بشكل دوري وتزويد المنازل بأجهزة إنذار الحريق وكشافات الدخان والتي يوفرها مشروع "حصنتك للمنازل" المرتبط مع غرف عمليات الدفاع المدني.

وأكد العميد جميرا إن اهمية توفير طفايات الحريق اليدوية وتركيب أجهزة إنذار الحريق وكواشف الدخان في المنازل ضرورة كباقي مستلزمات المنزل ولما لها من دور استباقي في إنذار الأفراد بوجود حريق، وتجنب خسائر في الأرواح والممتلكات، ودعا كافة الأفراد لضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة، تفادياً لوقوع الحرائق.