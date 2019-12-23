الامارات | حمدان بن محمد يؤكد ضرورة تكامل منظومة العمل الحكومي ضمن كل القطاعات

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يؤكد ضرورة تكامل منظومة العمل الحكومي ضمن كل القطاعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ضرورة تكامل عناصر منظومة العمل الحكومي ضمن كل القطاعات، ومواصلة العمل على إعداد عقول قيادية مبدعة قادرة على ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والحفاظ على المكانة الريادية للإمارة ضمن مختلف المؤشرات العالمية.

ولي عهد دبي: - «القيادة تحرص على دعم أفكار وممارسات تسهم في تعزيز خطوات دبي نحو المستقبل». - «لابد من متابعة التطورات العالمية والاستفادة من تجارب تمكّننا من تصدُّر قوائم التنافسية العالمية».

جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي عهد دبي فرق عمل 10 مشروعات تطويرية لـ10 جهات حكومية، ضمن مبادرة «في دبي نتعلّم» التي ينفذها برنامج دبي للتميز الحكومي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

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وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم - خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، والمنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، الدكتور هزاع النعيمي - حرص القيادة على دعم الأفكار والممارسات التي من شأنها الإسهام في تعزيز خطوات دبي نحو المستقبل، لما للعمل الحكومي من أهمية في قيادة مسيرة التطوير ومواكبة الوتيرة المتسارعة للمتغيرات العالمية، وضمان الحفاظ على الإنجازات المتحققة في إطار المسيرة التنموية الشاملة لإمارة دبي.

ووجّه سموه حديثه إلى فرق العمل المشاركة في المبادرة قائلاً: «تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أن الحفاظ على الريادة واجب وطني، وعلينا جميعاً أن نكون أهلاً لتحقيق هذا الهدف، بمتابعة التطورات العالمية والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات، والاستمرار في التزوّد بالمهارات والإمكانات، واستحداث المبادرات والأفكار التي تمكننا من تصدّر قوائم التنافسية العالمية».

وأضاف سموه: «نثق بقدرتكم على القيام بهذا الدور، وتقديم كل ما يلزمه من جهد وعطاء، ونحن من جانبنا لم ولن نتأخر في إمدادكم بكل مقومات التميّز، وتهيئة السبل التي تمكنكم من القيام بما هو منتظر منكم في سبيل رفعة دولة الإمارات، ووضعها دائماً في مصاف الدول الأكثر تطوراً، وتعزيز مكانتها شريكاً في صنع مستقبل العالم، ومواصلة تعزيز النموذج الذي قدمته دبي لمنظومة العمل الحكومي الناجحة والفعالة».

يأتي هذه اللقاء في إطار حرص سمو ولي عهد دبي على المتابعة المستمرة لمنظومة العمل الحكومي في دبي، ورصد مستويات الأداء والوقوف على تقدم مشروعات وخطط التطوير للوصول إلى أعلى مستوياته ضمن مختلف القطاعات، وتوجيهات سموه المستمرة بفتح قنوات التواصل بين مختلف دوائر وأجهزة حكومة دبي، وتأكيد نهج العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، وبما يسهم في توطيد المكانة الريادية لدبي على كل المستويات.

مبادرة «في دبي نتعلّم»

تهدف مبادرة «في دبي نتعلّم» إلى تعزيز ثقافة التعلّم المؤسسي، وتسخير أفضل الممارسات المحلية والعالمية، ونقل المعرفة وتبادلها بالقطاع الحكومي في دبي. ويتم تطبيق مشروعات المقارنة المرجعية من قبل فرق عمل، من كل جهة حكومية مشاركة يتم تدريبها بشكل متخصص، والإشراف على أنشطة التعلم من أفضل الممارسات العالمية لمدة عام كامل، كما يتم توثيق قصص النجاح في موقع متخصص للمقارنات المرجعية وأفضل الممارسات.