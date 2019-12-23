أم القيوين (وام) عقدت اللجنة المنظمة للعرض العسكري «حصن الاتحاد 7» أمس اجتماعاً تنسيقياً بمقر المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين مع مديري الدوائر والجهات المحلية والحكومية في الإمارة، تمت خلاله مناقشة خطة العمل والاستعدادات العامة لتنظيم العرض الذي تقيمه القوات المسلحة الإماراتية، واستعراض مهام ودور كل جهة من أجل إنجاح وتنظيم هذا الحدث.

وقام أعضاء اللجنة المنظمة عقب الاجتماع بزيارة المواقع المقترحة لتنفيذ العرض العسكري للاطلاع على احتياجات كل موقع واختيار الأنسب منها.

ويهدف العرض العسكري في نسخته السابعة إلى إبراز الإمكانيات والقدرات المتطورة للقوات المسلحة الإماراتية، وإظهار مستوى التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة في الدولة ومستوى التدريب العسكري المتميز الذي وصل إليه أفرادها في تنفيذ مختلف المهام الموكلة إليهم بكل دقة واحترافية عالية. ويعكس العرض العسكري الدقة والاحترافية التي يعمل العرض على إظهارها وتمتع جنود القوات المسلحة الإماراتية بأسمى قيم الشجاعة والتفاني والإقدام، بالإضافة إلى إظهار ما تمتلكه القوات المسلحة من معدات وتقنيات حديثة جعلت منها سداً منيعاً في حماية الوطن ومكتسباته والحفاظ على أمنه واستقراره في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة والعالم.

ويأتي تنظيم العرض العسكري انسجاماً مع رؤية القيادة ودعمها المتواصل وتوفير الإمكانيات والمعدات العسكرية المتطورة والمطلوبة والتدريب والتأهيل المستمر لكافة منتسبي وحدات القوات المسلحة على استخدام مختلف وأحدث المعدات وكيفية التعامل معها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة المنظمة لـ«حصن الاتحاد7» تنسق للعرض في أم القيوين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.