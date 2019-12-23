«ريبتون» تتعاون مع «دبي العطاء» لبناء مدرستين في السنغال

دبي (الاتحاد)

جمعت مدرسة ريبتون دبي، بالتعاون مع «دبي العطاء»، أكثر من 280.000 درهم إماراتي لبناء مدرستين جديدتين في السنغال، بهدف توفير التعليم لأكثر من 240 تلميذاً وطالباً في البلد الغرب أفريقي.

فقد قام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مدرسة ريبتون دبي بتنفيذ العديد من مبادرات جمع المال على مدار الـ12 شهراً الماضية، تضمنت وضع صندوق مساهمة عند مدخل الاستقبال في حرم المدرسة في ند الشبا، بالإضافة إلى التبرعات الخاصة من عائلات ريبتون السخية، كما تم التبرع بـ100% من إيرادات احتفالات المدرسة مثل مهرجان الشتاء ويوم تسريحة الشعر لدعم هذه القضية. وخلال هذا الفصل، جمع مجلس طلاب المدرسة الإعدادية وحدها أكثر من 14 ألف درهم. وقال مدير مدرسة ريبتون دبي، ديفيد كوك: «نحن فخورون بالإعلان عن أول مدرستين في السنغال، حيث نعمل على تحقيق هدفنا المتمثل في تحسين التعليم في البلدان النامية. ولا شك في أن ريبتون تزود طلابنا بتعليم عالمي وقيم أساسية وسمات شخصية تمكنهم من الازدهار حتى حينما يغادرون المدرسة. ويشرفنا أن نشارك (دبي العطاء) في هاتين المبادرتين الرائعتين».

وسافر فريق من ثمانية أشخاص، من البالغين والطلاب على حد سواء، من ريبتون إلى نداجاني، في السنغال لبدء الدراسة في المدرسة الأولى والعمل جنباً إلى جنب مع المجتمع لمعرفة المزيد عن الثقافة المحلية.