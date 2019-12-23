«زايد العليا» تسلم منتجاتها لـ «الأوقاف»

أبوظبي (الاتحاد) سلمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الدفعة الأولى لإنتاجها إلى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، تنفيذاً للاتفاق المشترك بين الجهتين بشأن توريد تلك المنتجات إلى «الهيئة» ليتم تركيبها بكافة المساجد التابعة لها، وتشمل مستلزمات المساجد الخشبية من أرفف المصاحف ومنابر وعصي الخطباء التي جرى تجميعها بأنامل منتسبيها أصحاب الهمم بورش التأهيل المهني بالمؤسسّة ورشة النجارة، وتحمل العلامة التجارية الخاصة بهم «النحلة» والمرخصة من الجهات المعنية بالدولة. وقام وفد من المؤسسة أخيراً يرافقه أصحاب الهمم الطلاب أبطال المشهد مانع سعيد سالم محمد الغيلاني الجنيبي، وسيف الجنيبي، ومحمد المازم، وصالح حتروش بتسليم المنتجات «50 رفاً لحمل المصاحف» وتركيبها في مسجد سلمى بنت ثابت بالفجيرة، بحضور محمد المرزوقي مدير إدارة المساجد بـ«الهيئة»، وخالد محمد سعيد الضنحاني مدير فرع الهيئة بالفجيرة.

وأعرب المهندس محمد العريفي مدير إدارة مركز زايد للتأهيل الزراعي والمهني بالإنابة في المؤسسة عن بالغ سعادته بما تحقق من إنجاز بنجاح المؤسسّة في الإيفاء بتعهدها، وتسليم الدفعة الأولى من المنتجات الخشبية إلى «الهيئة»، وشهادة جهة التسليم بجودة وتميز.

وأكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، يتابع عن كثب ويشرف على إنجاز المؤسسّة لكافة تعهداتها وتنفيذ المشروعات كافة، وخطواتها نحو تمكين أصحاب الهمم في سوق العمل وفي كافة المجالات بما يناسب مهاراتهم.

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