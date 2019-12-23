«إكسبو 2020» في محاضرة لـ«الإمارات للدراسات»

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، اليوم في إطار أنشطته وفعالياته البحثية والعلمية، محاضرته رقم (724) بعنوان «من إكسبو 2019 بكين إلى إكسبو 2020 دبي»، يقدمها تشو جيان بينغ، المدير العام التنفيذي لمكتب التنسيق لمعرض بكين الدولي للبستنة، جمهورية الصين الشعبية.

وتأتي هذه المحاضرة، في إطار اهتمام المركز بالقضايا والمجالات ذات الأولوية، التي من شأنها تعزيز الريادة والتميز لدولة الإمارات العربية المتحدة على جميع الصعد، وأبرزها القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تحقق مستهدفات التنمية المنشودة.

وسيتطرق المحاضر خلال محاضرته إلى «معرض إكسبو بكين 2019»، الذي عقد 9 أكتوبر الماضي تحت اسم معرض بكين الدولي للبستنة 2019، حيث حظي بإشادة دولية، ونجاح كبير، واعتُبر واحداً من أنجح المعارض في التاريخ، وشكّل نموذجاً ريادياً لاستضافة المعارض في المستقبل.

ويلخّص تشو جيان بينغ تجربة «معرض إكسبو بكين» في عناصر عدّة، لكي تكون نقاطاً مرجعية، ومصدرَ إلهام لـ «معرض إكسبو 2020 دبي»، وخاصة أن معرض «إكسبو 2019 بكين» الذي حظي بمشاركة أكثر من 110 دول ومنظمات دولية وأقيم تحت شعار «عِش حياة خضراء، عِش حياة أفضل»، يعدّ من الفعاليات الدولية المُكرسة لتوفير منصة مفتوحة للدول والمنظمات الدولية للتواصل وتبادل الخبرات فيما بينها.

ولأن دولة الإمارات تحظى بقدرات لوجستية كافية لاستضافة الحدث الدولي «إكسبو 2020 دبي»، فسيركز المحاضر على هذه الإمكانات التي من شأنها ضمان النجاح لهذا المعرض الضخم، خاصة مع سهولة الوصول إلى دبي من معظم مناطق العالم خلال ساعات، وقد تجاوز عدد الغرف الفندقية التي تم حجزها مسبقاً حاجز الـ 80 ألف غرفة خلال فترة انعقاد المعرض، إضافة إلى ما توفره الدولة من إمكانية الخدمات اللوجستية الرفيعة المستوى، والبنية التحتية النوعية والمتميزة.