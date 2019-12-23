أبوظبي (الاتحاد) نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي اللقاء الحواري السنوي لمنسقي الجهات الاتحادية للتشاور وبحث العديد من المقترحات والآراء حول أفضل السبل التي من شأنها المساهمة بتعزيز التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، وتحقيق التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خدمة للوطن والمواطن.

ويشكل اللقاء السنوي لمنسقي الجهات الاتحادية منصة مثالية تدعم جهود الوزارة في تعزيز التواصل بين الحكومة والمجلس عبر إيجاد قنوات تواصل مبتكرة تفتح آفاقاً واسعة وجديدة من التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما فيه مصلحة المواطن والوطن. ويهدف أيضاً إلى توضيح إجراءات التعامل مع الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالمجلس الوطني الاتحادي، ودور منسقي التواصل في الجهات والهيئات الحكومية الاتحادية المهم في تقديم الردود عليها. وحضر اللقاء السنوي الذي عُقد في مركز شباب أبوظبي كل من طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، و(الحضور من المسؤولين)، وأكثر من 35 من منسقي التواصل في الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية.

وقال لوتاه:«دولة الإمارات هي اليوم بفضل توجيهات القيادة الرشيدة مثالاً في التكامل والعمل المشترك بين جميع المؤسسات لدفع مسيرة التنمية والتقدم في المجتمع، وذلك من خلال تطوير منظومة عمل حكومي تقوم على ترسيخ ثقافة العمل الجماعي وروح الفريق الواحد لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز بما يسهم في تعزيز مكانتها الريادية في شتى المجالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بحث تعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بالدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.