12.7 مليون درهم مساعدات «خيرية الشارقة» لـ 2120 طالباً

الشارقة (الاتحاد ) استفاد 2120 طالباً من مساعدات جمعية الشارقة الخيرية بتكلفة مالية قيمتها 12.7 مليون درهم خلال العام الدراسي المنقضي، من خلال مشروعها الخيري «دعم طالب العلم» داخل الدولة الذي تقوم من خلاله الجمعية بالتكفل بسداد الرسوم والمستحقات الدراسية عن طلبة المدارس والجامعيين ذوي الدخل المحدود والمتعسرين في السداد ليتسنى لهم الاستمرار في دراستهم مما يتيح لهم الفرصة في تحقيق طموحهم ويصبحوا مستقبلاً مضيئاً بالفكر المستنير والعلم لمجتمعاتهم.

وقال أسعد الزرعوني رئيس قسم المساعدات الداخلية، إن مساعدات طالب العلم تأتي في صميم رسالة الجمعية الهادفة إلى الاستثمار في الإنسان والارتقاء به، وهو ما يتم من خلال توفير المناخ والبيئة التعليمية الملائمة لذلك، وتوجد عشرات بل مئات الأسر المتعففة التي لا تتمكن من توفير المستحقات الدراسية عن أبنائها فيتم التكفل بسدادها عنهم.

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