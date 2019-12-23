«التربية» تسلم كتب الفصل الثاني للمدارس الحكومية بين 5 و9 يناير

دينا جوني (دبي)

اعتمدت وزارة التربية والتعليم خطة توزيع الكتب المدرسية في الفصل الثاني للعام الأكاديمي 2019 - 2020.

وأعلنت الوزارة في تعميم، أن تسليم الكتب سيتم في الفترة الواقعة بين 5 و9 يناير 2020 لجميع الصفوف في الحلقات الأولى والثانية والثالثة.

ولفتت إلى أن تسليم كتب الروضة سيكون في 11 يناير، علماً بأن الموعد قابل للتغير ما لم يكن قد تم تسلم ملفات الطباعة من المدرسة في الوقت المناسب.

وعممت الوزارة خطة التسليم عبر إرسال اثنين من الجداول تمثل مدارس أبوظبي والعين والظفرة، إضافة إلى مدارس دبي والشارقة وبقية المناطق الشمالية في الدولة.

وتوضح الجداول تاريخ تسليم كتب الفصل الدراسي الثاني لكل مدرسة على حدة، وتوقيت التسليم الذي يتراوح بين الثامنة صباحاً والخامسة مساء.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال عدم وجود أي من المدارس ضمن جداول خطة التسليم، فإن على الإدارات المدرسية التواصل مع مركز خدمة العملاء للاتفاق على الموعد المناسب للتسليم.

وستعمل الوزارة عقب انطلاق الفصل الدراسي الثاني على حصر نواقص الكتب من المدارس الحكومية، وتحديد الأعداد الزائدة من الكتب للتمكّن من إعادة توزيعها على المدارس الأخرى.

يأتي ذلك بناءً على آلية تطبقها وزارة التربية والتعليم منذ العام الماضي لضمان توافر الكتب مع كل فصل دراسي، من خلال خط إنتاج يبدأ بإرسال الكتب المدرسية للطباعة، ومن ثم تسلّم طلبات المدارس، وصولاً إلى آلية التوزيع عبر التواصل المباشر مع المدارس.