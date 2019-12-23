40 أمنية تحققها «سجايا الشارقة» للأيتام

الشارقة (الاتحاد)

حققت سجايا فتيات الشارقة أمنيات 40 من أيتام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، ضمن مشروع «سدرة الأمنيات».

وقالت الشيخة عائشة القاسمي، مدير سجايا فتيات الشارقة: «تأتي مشاركتنا في مشروع سدر الأمنيات التي أطلقتها مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، انطلاقاً من دورنا المجتمعي في تعزيز معاني الخير والتعاون بين الفتيات وغرس قيم التكافل الاجتماعي وأهمية مساعدة الآخرين، وتمثلت مشاركة الفتيات في تحقيق أمنيات 40 يتيماً، وتنفيذ أنشطة تعزز المحبة والخير بين أفراد المجتمع الإماراتي».

وأوضحت مريم الخليفة رئيس قسم العلاقات العامة في المؤسسة: «أن هذا التعاون يمثل ترجمة واقعية وعملية لإيمانهم بمفهوم المسؤولية المجتمعية، وتميزهم المؤسسي الذي يحقق الشراكة المجتمعية الفاعلة لدعم فئة مهمة في المجتمع، حيث استطاع المشروع خلال سنوات قليلة من إطلاقه تحقيق أمنيات العديد من الأيتام ماجعله مشروع دائم يتيح لكل يتيم منتسب الفرصة لتحقيق أمنيته التي يحلم بها».

ويختار كل يتيم الأمنية التي يرغب بتحققها ليقوم محبو الخير والعطاء بالمبادرة باختيار الأمنيات التي يستطيعون تحقيقها ثم القيام بتحقيقها لهم، لتقوم المؤسسة بدورها في العمل على تسليمها للأبناء ما يعزز روح التعاون والتكافل بين جميع أفراد المجتمع.

وتتنوع الأمنيات بين فئات مختلفة من الرغبات لتنم عن أنماط ميولهم، وتتجاوزه لأحلامهم الصغيرة التي يرغبون بتحققها لتشمل الحصول على الألعاب أو الأجهزة الإلكترونية أو الرغبة في الحصول على دورة تصقل هوايتهم، أو اشتراك في نادي رياضي أو حصولهم على إصدارات من كتب لتشبع اهتماماتهم وغيرها من الأمنيات التي يحلمون بتحققها.