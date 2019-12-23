الامارات | 20 ألفاً و213 مسكناً للمواطنين.. احتياجات الفجيرة وأم القيوين في 10 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألفاً و213 مسكناً للمواطنين.. احتياجات الفجيرة وأم القيوين في 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة أجرتها إدارة الدراسات الإسكانية في برنامج الشيخ زايد للإسكان، بالتعاون مع جامعة الشارقة، أن متوسط عدد المساكن المطلوبة للمواطنين في إمارتَي الفجيرة وأم القيوين، خلال السنوات الـ10 المقبلة (2020 - 2030)، يبلغ 20 ألفاً و213 مسكناً، فيما يبلغ متوسط عدد المساكن المطلوبة للمواطنين في الإمارتين، خلال الفترة بين عامي 2020 و2040، 32 ألفاً و996 مسكناً، بواقع 26 ألفاً و788 في الفجيرة، و6208 مساكن في أم القيوين.

وأفادت الدراسة، التي جاءت بعنوان «استشراف الحاجة للسكن في دولة الإمارات خلال 2020 - 2040»، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بأن عدد المساكن المتوقعة في إمارة الفجيرة خلال عام 2020، يبلغ 14 ألفاً و202 مسكن، أما عدد المساكن المتوقع في إمارة أم القيوين خلال العام نفسه، فيبلغ 5003 مساكن.

ويعمل البرنامج على توفير مساكن نموذجية تلبي طموحات المواطنين في مشروعات المجمعات السكنية التي ينفذها في مختلف إمارات الدولة، ودراسة متطلبات واحتياجات الأسرة الإماراتية من خلال إنشاء مساكن حكومية نموذجية بمواصفات عالمية حديثة مستدامة، تُلبي هذه الطموحات وترتقي بمستوى المعيشة وتحقق رفاهية المواطنين، مؤكداً وضع مصلحة المواطن وراحته واستقراره في مقدمة الأولويات وتسخير الإمكانات الممكنة، لتلبية احتياجات المجتمع وتكريس الجهود لإسعاد المواطنين، ما يجعلنا نضاعف العمل والجهود من أجل بناء مجمعات سكنية اجتماعية مستدامة، تحقق الاستقرار وتسعد المواطنين وتلبي احتياجاتهم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة.

وكان البرنامج أعلن، أخيراً، عن إنجاز 2441 مسكناً فردياً للمواطنين، خلال العام الجاري، بكلفة إجمالية تبلغ ملياراً و953 مليون درهم.

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وينفذ البرنامج حالياً أربعة أحياء سكنية، هي «حي المنتزي» السكني في عجمان، الذي يضم 899 مسكناً بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليار درهم، أما الحي الثاني فهو مشروع الخوانيج «حي التسامح» السكني في دبي، الذي يضم 341 مسكناً، بكلفة إجمالية 390 مليون درهم، والحي الثالث هو مشروع «حي بطين السمر» السكني وينفذه «البرنامج» في رأس الخيمة، ويضم 888 مسكناً بقيمة إجمالية 1.2 مليار درهم، والحي الرابع هو مشروع «حي السيوح 16» السكني في الشارقة، الذي يتضمن تنفيذ 818 فيلا، بكلفة إجمالية تبلغ مليار درهم.

- 2441

مسكناً فردياً أنجزها

البرنامج للمواطنين

خلال العام الجاري.